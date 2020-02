Let Expo, Con Alis in scena a Verona il mondo dei trasporti e della logistica

“Prende forma un’esperienza nuova del concetto di fiera del trasporto, Let Expo”. Così Guido Grimaldi, presidente di Alis, l’associazione dei trasporti e della logistica, introduce in conferenza stampa a Roma la nuova iniziativa nata dall’accordo tra l’associazione e Veronafiere. L’idea è racchiusa già nel nome “Let”, acronimo di Logistics Eco Transport e si traduce in un programma con oltre 100 eventi, 130 espositori, 80 delegazioni internazionali, più di trecento relatori nazionali ed europei provenienti dal mondo imprenditoriale, istituzionale, politico e accademico che si confronteranno sui temi distintivi di Alis: dalla sostenibilità sociale ed ambientale del trasporto all’internazionalizzazione, dalla riconversione energetica alla mobilità sostenibile delle merci e delle persone”. La fiera si svolgerà dal 21 al 25 marzo nei padiglioni di Veronafiere e si rivolge all’intero “popolo del trasporto” ovvero i player del trasporto e della logistica, dalle più grandi aziende di logistica e di trasporto marittimo, ferroviario e stradale del Paese agli operatori internazionali.

“Possiamo contare -spiega Grimaldi- anche sulla presenza di oltre 15 porti, nazionali ed internazionali, ed una buona parte dei più importanti interporti di tutta Europa. Parteciperanno a Let Expo istituzioni italiane ed europee provenienti da Bruxelles, numerosi rappresentanti del Governo per affrontare insieme le più importanti tematiche che coinvolgono il settore del trasporto e della logistica sia a livello nazionale che internazionale, come la sostenibilità sociale ed economica. Con noi anche le più importanti aziende italiane ed internazionali del trasporto e della logistica, delegati di multinazionali e di aziende che rappresentano le eccellenze del nostro Paese, accanto al mondo accademico e della ricerca, con professori universitari, tecnici ed esperti di settore. E poi ci sono i giovani, grazie alla partecipazione di università e Its con l’obiettivo di affiancarli nel loro percorso di crescita accademica e di avvicinarli al mondo del lavoro”.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti -dichiara Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere- che la partnership firmata pochi mesi fa con Alis si sia concretizzata in una iniziativa che già dalla prima edizione si configura come evento innovativo e di riferimento, in grado di promuovere il mondo dei trasporti in chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La nostra fiera sul fronte dell'impegno green è all'avanguardia. Verona, poi, si trova al centro delle maggiori direttrici di collegamento e possiede uno dei principali interporti in Europa, senza tralasciare le sinergie che si potranno sviluppare tra Let Expo e le nostre manifestazioni Samoter e Asphaltica che si terranno in contemporanea. Per questo, Veronafiere, insieme ad Alis e ai protagonisti dell'economia, è pronta a raccogliere questa nuova sfida per promuovere un settore strategico per il Paese e il futuro di tutti”.