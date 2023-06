LGBT, difendi i diritti gay e il sociale? Ne pagherai le conseguenze

Lgbt, difendere i diritti e il sociale è ormai un rischio per le aziende americane

Disney, società di distribuzione Target e Kohl's, i ristoranti Chick-Fil-A, la birra Budweiser, la Lego e persino le caramelle M&M's , tutti grandi marchi forti nei loro rispettivi mercati di riferimento sono accomunati, in particolare negli Stati Uniti, nella difesa dei diritti della comunità LGTBI e di quelli ESG (Enviromental, Social e Governance) per la sostenibilità. Ebbene per una grande parte del mondo conservatore americano questo impegno è un peccato mortale che deve essere punito. Di conseguenza queste imprese sono diventate obiettivo di attacchi costati miliardi di dollari di valore in borsa. Chi ha dato il via a questo “atteggiamento” è stato uno dei competitors di Donald Trump alla Casa Bianca, quel Ron DeSantis, Governatore della Florida, che ha preso di mira la Disney. Il suo accanimento è stato seguito subito dopo da gruppi conservatori che hanno minacciato e boicottato molte imprese ree, secondo loro, di portare avanti politiche “troppo inclusive”.

Lgbt, le minacce non solo sui social ma nei negozi

Le minacce , principalmente passate sui social, si sono trasferite anche sulla strada con violenze in alcuni punti vendita, come è successo a Anheuser Busch, proprietario di Budweiser e di molti altri marchi di birra, e Target difese dalla polizia. A questo proposito il numero uno di quest’ultima ha detto che “Dall'introduzione della collezione di quest'anno, abbiamo subito minacce che influiscono sul senso di sicurezza e benessere dei membri del nostro team. Per questo date le circostanze stiamo cambiando i nostri piani, inclusa la rimozione di elementi che sono stati al centro dei comportamenti conflittuali più significativi. Siamo preoccupati che il ritiro della merce possa influire sul "benessere e sulla sicurezza psicologica" della comunità LGTBI. Siamo con voi ora e continueremo ad esserlo, non solo durante il Pride Month, ma ogni giorno”. Risultato: Target è crollata del 18% ai minimi degli ultimi tre anni e una perdita di valore di oltre 10.000 milioni. Nonostante questi rischi sono molte le aziende che si dichiarano orgogliose della loro scelta che vogliono portare avanti.

Lgbt, collaborazioni con designer transgender

Sempre Target, catena di grandi magazzini, ha incluso circa 2.000 articoli nella sua collezione del gay pride, tra cui abbigliamento, libri, musica e articoli per la casa. Tra questi alcuni a marchio Abprallen, che collabora con il designer transgender Erik Carnell e anche libri per bambini come Bye Bye, Binary o I'm not a girl. Un attacco molto duro è stato subito da Anheuser-Busch, che ha regalato una lattina di birra a marchio Bud Light con la celebrità transgender Dylan Mulvaney in copertina. Questo ha scatenato un boicottaggio da parte dei consumatori conservatori. Le vendite di Bud Light sono crollate del 25-30% in poche settimane. Molti consumatori hanno caricato video sui propri social network versando birra per terra. Per cercare di “metterci una pezza” il CEO di Anheuser-Busch, Brendan Whitworth, dopo aver licenziato i promotori della campagna ha detto ”Non abbiamo mai preteso di essere parte di una discussione che divide le persone. Ci dedichiamo a riunire le persone davanti a una birra”. Ed anche in questo caso l’impatto economico negativo è stato pesante con il calo delle vendite esteso ad altri marchi del gruppo come Budweiser e Busch. Le azioni scese del 15% in due mesi /meno 15 miliardi di dollari in valore). Ed ancora gruppi ultraconservatori si sono lanciati contro la catena di fast food Chick-fil-A semplicemente per avere in carico un direttore che si batte per la diversità, l'equità e l'inclusione. A questo proposito persino il superconservatore Elon Musk, ha sostenuto che “Abbiamo un problema. Chick-fil-A ha appena assunto un vicepresidente per la diversità, l'equità e l'inclusione. Questo non va bene. Molto brutto. Non voglio dover boicottare. A questo punto è solo questione di tempo prima che inizino a mettere lo sperma transessuale nella limonata ghiacciata".

Lgbt, Disney contro il Governatore della Florida, Ron DeSantis

Il caso più importante dal punto di vista politico è stato quello che ha messo uno contro l’altro il gigante Disny e Ron DeSantis. La legge della contesa proibisce l'insegnamento dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere ( Don't Say Gay). La Disney ha bloccato gli investimenti in Florida e citato in tribunale il Governatore. Nel frattempo, ha continuato a organizzare i suoi Gay Days nei suoi parchi. I conservatori anti-Lgbt sono molto chiari“L'obiettivo è trasformare l'orgoglio in qualcosa di tossico per i brand. Se decidi di tenere questa spazzatura, devi sapere che ne pagherai il prezzo”. Parole pesanti dell’ attivista e commentatore conservatore Matt Walsh, con 2,1 milioni di follower su Twitter. North Face, Walmart, Kohl's e Lego hanno dovuto affrontare tali campagne in quello che sembra essere un riflesso della crescente polarizzazione e intolleranza nel paese. Negli stati repubblicani sono state approvate dozzine di leggi ostili ai transessuali. Uguaglianza ed inclusività sono tra i principi sociali messi nel mirino dai conservatori del Partito Repubblicano. Molti stati rossi, il Texas in primis, stanno promuovendo leggi anti-ESG che impediscono ai fondi pubblici di essere gestiti secondo questi criteri o di aggiudicare appalti alle aziende che li applicano in un modo che ritengono discriminatorio. E così principi come uguaglianza, sostenibilità, diversità e inclusione, da tempo vanto delle aziende, sono diventati adesso, per una certa parte d’America, un fattore di rischio.