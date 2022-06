Libretti postali dormienti, estinzione dal 21 giugno: come recuperare i soldi

Libretti postali dormienti, scatta l'estinzione dal 21 giugno: che cosa cambia

La svolta annunciata da Poste Italiane sui libretti dormienti diventa realtà: dal 21 giugno si procede infatti con l'estinzione. Nel mirino tutti i libretti postali dormienti, non utilizzati negli ultimi dieci anni. Dalle polizze agli assegni, dai libretti di risparmio fino a conti non movimentati con un saldo superiore a 100 euro: tutti i libretti dichiarati dormienti al 30 novembre 2021 verranno estinti a partire dal 21 giugno 2022. Ma vediamo nel dettaglio che cosa si intende per libretti dormienti, come funziona l'estinzione, e soprattutto come recuperare i soldi depositati sui conti.

Che cosa sono i libretti postali dormienti

Partiamo dal principio: che cosa s'intende per libretto postale dormiente? Sono tutti quei libretti: “non movimentati dal titolare da più di 10 anni, non sottoposti a procedimenti o blocchi operativi che ne impediscano la movimentazione delle somme, che abbiano un saldo superiore a 100 euro”. Nel concreto si potrebbe quindi trattare di polizze, assegni circolati, libretti di risparmio e conti correnti non movimentati con un saldo però superiore a 100 euro.

Cosa fare se si ha un libretto postale dormiente