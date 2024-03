Lo "schema Ferragnez" più forte della crisi, Chiara è nullatenente come Fedez

Chiara Ferragni, neanche un appartamento intestato all'influencer. Le sfarzose proprietà immobiliari in mano alle sue società

Proprio come suo marito Federico Leonardo Lucia, in arte “Fedez” con cui è in rotta, anche Chiara Ferragni non possiede direttamente neanche un mini appartamento. Lo si scopre da una visura catastale aggiornata delle proprietà della nota influencer, attualmente sotto indagine per truffa da parte della procura di Milano.

Per risalire alle consistenti proprietà immobiliari della Ferragni bisogna invece risalire alla Ferragni Enterprise Società Semplice costituita a Milano nel 2022 e di cui socio amministratore è la Sisterhood srl di proprietà della Ferragni mentre socio è la madre Marina Di Guardo. La società risulta proprietaria a Milano di 6 beni immobili tutti situati in via Ambrogio Spinola nel famoso quartiere Citylife.

In particolare si tratta di due garage, entrambi di 35 metri quadrati, di tre magazzini per 44 metri quadrati complessivi e di una “abitazione di tipo signorile” di ben 27 stanze. Si tratta del mega attico di 477 metri quadrati con terrazzo di 100 mq che si trova all’ultimo piano di uno dei palazzi delle residenze firmate da Zaha Hadid, fino a pochi mesi fa dei “Ferragnez” e ora in affitto al prezzo di 35mila euro al mese.