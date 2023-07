Lo stipendio di un magistrato è quattro volte quello di un professore

Msgistrati, quanto gadagnano? Lo stipendio è il più alto della Pa. Si toccano i 137.697 euro lordi, quattro volte lo stipendio di un professore

Dopo i casi di Delmastro, La Russa e Santanché è tornata di attualità lo sconto tra la magistratura e la politica. Mentre la premier Giorgia Meloni smorza la polemica, proprio nelle ultime ore Marina Berlusconi ribadisce che il padre è ancora oggi perseguitato dalle toghe. Detto questo, dai dati diffusi dell'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) relativi al 2019-2022 emerge che i magistrati sono i lavoratori della Pubblica Amministrazione con lo stipendio medio più alto, che è il doppio di un professore universitario.

Magistrati, quanto guadagnano?

Un pm o un giudice di altro tipo percepisce in media 137.697 euro lordi l'anno, ovvero 100mila in più rispetto a quanto percepisce lo statale tipo (36.782 euro). Al mese si parla di 9.845,5 euro, considerando 14 mensilità, contro una media di 2.627,3 euro. Un lavoratore in ambito scolastico , dagli insegnanti ai preside, percepisce in media solo 30.506 euro lordi. Altro aspetto interessante, nello stipendio di magistrati le voci acccesorie (incarichi speciali, compensazione per trasferimenti, straordinari, etc.) pesa per il 22,4% contro il 12,3% degli altri dipendenti pubblici.

L'Italia come spesso succede rappresenta un'eccezione come confermano i dati del Cepej (Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa). Il nostro Paese vanta il rapporto maggiore tra salario di un giudice a fine carriera e quello medio di un lavoratore (6). In Germania un magistrato dopo pochi decenni di lavoro guadagna solo 1,7 volte di più di un tedesco in media. In Francia il rapporto è di 3,6 mentre in Spagna di 5,7.