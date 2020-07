London Stock Exchange valuta la cessione di Borsa Italiana

Il London Stock Exchange "conferma di aver avviato discussioni esplorative che potrebbero portare alla vendita della quota in Mts o dell'intero gruppo Borsa Italiana. Non ci sono certezze che Lse deciderà di procedere con un'operazione in relazione a uno o l'altro di queste attività". Ad annunciarlo è lo stesso gruppo, che controlla il listino italiano, in una nota diramata in occasione della presentazione dei risultati semestrali.

"Lse - prosegue la nota - conferma inoltre che il Dipartimento di giustizia Usa ha chiusi la sua indagine Antitrust senza chiedere rimedi. Lsge si aspetta di chiudere l'operazione con Refinitiv entro la fine del 2020 o l'inizio del 2021".

La Borsa di Londra ha archiviato i primi sei mesi dell'anno registrando ricavi totali per 1,058 milioni di sterline, in crescita del 4% rispetto ai 1,018 milioni dello stesso perido dell'anno precedente.

“Il Gruppo ha conseguito buoni risultati finanziari e ha dimostrato una forte resilienza operativa", ha dichiarato il CEO di Lse, David Schwimmer. "Durante questo periodo senza precedenti, ci siamo concentrati sulla garanzia del benessere dei nostri dipendenti e sulla continuità dei servizi rivolti ai nostri clienti, mantenendo l'accesso ai nostri mercati".