Louis Vuitton presenta a Milano la mostra dedicata alle sneakers "Lv Trainer"

In cartello a Milano la mostra "White Canvas: Lv Trainer in Residence"

Al via a Milano la mostra “White Canvas: Lv Trainer in Residence”. Inaugurata durante la Milano Moda Donna presso lo store temporaneo all’interno dell’ex Garage Traversi, la mostra sarà in cartello fino al 16 marzo.

L’evento segna il lancio dell’omonima collezione di sneaker e una nuova iniziativa attraverso la quale la maison francese ha invitato alcuni artisti contemporanei a reinterpretare il modello della scarpa grazie alle loro rispettive tecniche artistiche. Le versioni commerciali delle Lv Trainer in edizione limitata saranno disponibili nello store di Milano.

Il progetto è stato sviluppato dalla griffe a partire da un’idea di Virgil Abloh, ex direttore artistico del menswbear recentemente scomparso, quando chiese a Sky Gellatly di curarlo “per elevare una serie di artisti prima attraverso l’esposizione, e poi per consentire un ulteriore approfondimento nella loro opera attraverso la collaborazione sulle sneaker”.

Curata proprio da Sky Gellatly, come riporta Pambianco, la mostra presenta la prima parte del progetto con le Lv Trainer customizzate da Lady Pink, Lee Quiñones e Rammellzee, dipinte a mano nel contesto delle loro opere, oltre a installazioni multimediali che illustrano le collaborazioni. Tra queste, l’esposizione include i dipinti “Celtic Piece” di Lady Pink, “SPIT #1” e “Tablet #3” di Lee Quiñones, “Incantation of the Queen Bee” di Rammellzee, assieme alle sue sculture “L” e “V” dell’alfabeto Letters Racers.