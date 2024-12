Luce-gas, Tabarelli conferma la stangata: "Ecco quanto spenderà in più ogni famiglia nel 2025"

Stangata luce e gas nel 2025: aumenti di 365€. Ecco che cosa sta succedendo

Il 2025 sarà un anno all'insegna dei rincari per le famiglie italiane per quanto riguarda le bollette di luce e gas. Ormai è evidente che la crisi geopolitica sta ricominciando a pesare in maniera significativa e si rischierà di pagare fino al 30% in più stando alle stime. La conferma arriva anche dal presidente del centro di ricerca Nomisma Energia. "L’Italia e l’Europa - spiega a La Repubblica Davide Tabarelli - sono già spiazzate dalla gravi difficoltà dell’industria dell’automobile. Non sorprendiamoci nel 2025 quando il vento della crisi si abbatterà sulle nostre acciaierie, sui cementifici, sulle cartiere, sulle fabbriche della ceramica. Imprese artefici di diversi miracoli italiani, che potrebbero non ripetersi".

"Per quanto riguarda i prezzi dell'energia - prosegue Tabarelli - ogni famiglia nel 2025 pagherà per l’elettricità 135 euro in più nell’arco dei 12 mesi. Per il gas, invece, saranno 230 gli euro in più. Soltanto tre anni fa, - spiega - le centrali nucleari francesi erano quasi tutte in manutenzione, come se dovessero restare ferme per anni. Ora vanno al massimo dei giri. Rispondono al fabbisogno del Paese e permettono ai francesi di vendere a noi italiani il 20% della energia che consumiamo. Americani e cinesi intanto usano ancora il carbone. L’Europa e l’Italia fanno una bandiera dell’ambiente. Lo capisco. Poi, però, il nostro Paese deve versare contributi record alle famiglie e alle imprese energivore. Agli italiani e alle nuove generazioni dovremmo dire la verità: che la nostra strategia energetica spinge il debito pubblico a livelli quasi insopportabili".