Lufthansa, primo trimestre negativo. Il Ceo Spohr: "Ita? Chiusura in estate"

Lufthansa, il piano per Ita Airways e i conti da sistemare

Lufthansa spera nel definitivo via libera in estate da parte dell'Unione europea. L'obiettivo è quello di siglare l'accordo totale per acquisire Ita Airways prima dell'autunno. "Ci aspettiamo - dice il ceo di Lufthansa Carsten Spohr e lo riporta Il Sole 24 Ore - l’approvazione del deal con Ita Airways e Lufthansa da parte di Bruxelles nell’estate". Il ceo della compagnia tedesca ha anche aggiunto che "non c’è un piano B" e che "Lufthansa può andare avanti senza Ita, ma Ita non può andare avanti senza Lufthansa perché ha bisogno un parter per crescere". Il ceo si è detto ottimista commentando l’estensione della deadline, ma "ci sono linee rosse che non supereremo. La compagnia aerea italiana ha bisogno di un futuro, merita un futuro, e quel futuro ha un piano che si chiama integrazione con Lufthansa".

Ma la compagnia tedesca - prosegue Il Sole - ha anche presentato il bilancio del primo trimestre e non ci sono buone notizie per il gruppo, perché ha chiuso in perdita a causa soprattutto degli scioperi. Lufthansa si affida alla seconda metà dell’anno per recuperare le perdite del primo trimestre, facendo riferimento alla forte domanda che si prevede superiore a quella dello scorso anno. Il trimestre si chiude con una perdita netta di 734 milioni di euro da 467 milioni di euro nello stesso periodo del 2023 e un fatturato in aumento del 5% a 7,4 miliardi di euro.