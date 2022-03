Lufthansa recupera le perdite a 2,2mld. Spohr (Ceo): noi partner ideali di Ita

Spohr: "Confermo che sono in corso dei colloqui con Msc Group"

Carsten Spohr, amministratore delegato della compagnia aerea tedesca Lufthansa, conferma il suo interesse per Ita, la società nata dalle ceneri di Alitalia. "L'Italia è il più importante mercato in Europa per noi e, su base globale, secondo solo agli Usa. Si tratta di un mercato che conosciamo bene anche grazie alla presenza sul vostro territorio della nostra Air Dolomiti", ha sottolineato Spohr, in occasione della conferenza stampa per la presentazione del bilancio, in merito all'interesse per il colosso tedesco per Ita.

"L'Italia è un mercato strategico e noi pensiamo che Lufthansa sia il partner ideale per Ita, ha continuato Spohr. "Confermiamo che sono in corso dei colloqui con Msc Group", che ha formalizzato una manifestazione di interesse per Ita e, nelle prossime ore, entrerà nella data room della compagnia di bandiera italiana.

Il primo gruppo aereo europeo ha presentato i conti 2021: dal comunicato emerge una riduzione della perdita netta a 2,2 miliardi, rispetto ai 6,7 dell'anno precedente. Il gruppo ha inoltre generato un fatturato di 16,8 miliardi di euro, circa il 24% in più rispetto all'anno precedente che era stato di 13,6 miliardi di euro. L'aumento dei passeggeri, la trasformazione e ristrutturazione dell'azienda e le relative riduzioni dei costi hanno contribuito a un significativo miglioramento degli utili.

La società è tornata in profitto nel terzo trimestre grazie alla forti attività nei mesi estivi. Il gruppo Lufthansa prevede un aumento significativo della domanda di viaggi aerei per l'anno in corso. A febbraio, i clienti hanno prenotato più biglietti aerei che in qualsiasi momento dall'inizio della pandemia. Il numero delle prenotazioni per i periodi delle vacanze pasquali ed estive ha quasi raggiunto il livello del 2019.

Per alcune destinazioni il numero delle prenotazioni è addirittura triplicato rispetto al 2019, anno pre Covid. Tuttavia, "le grandi incertezze riguardanti i drammatici sviluppi in Ucraina e le conseguenze economiche e geopolitiche del conflitto, così come le restanti incertezze sull'andamento della pandemia, non consentono al momento di fornire una prospettiva finanziaria dettagliata", si legge in un comunicato.

