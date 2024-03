Lufthansa rinuncia a Ita? Turbolenza in Ue: nozze a rischio

Ita-Lufthansa, salta l'accordo? La Commissione Europea si oppone alle nozze

Nuove complicanze per l’ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita. L’accordo tra le due compagnie aeree vedrebbe la società tedesca acquistare il 41% dell’ex-Alitalia attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, ma secondo l’Ue verrebbero infrante le leggi sulla concorrenza.

Nel dettaglio, la Commissione Europea ha inviato al Mef – proprietario al 100% di Ita – e a Lufthansa un “statement of objections” contenente tutte le perplessità che conseguirebbero all’accordo. Secondo l’Ue, infatti, si potrebbe verificare una possibile riduzione della concorrenza nelle tratte da e verso l’Italia, col rischio che nel lungo termine possano aumentare i prezzi dei biglietti.

Come riporta Milano Finanza, la Commissione avrebbe individuato 39 rotte aeree lungo le quali la nuova compagnia acquisirebbe una posizione dominante, cioè avrebbe un controllo quasi totale, violando, come accennato, le leggi europee sulla concorrenza.

Una forte turbolenza, dunque, che dovrà essere risolta da Lufthansa e dal Mef rispondendo alle obiezioni della Commissione Ue, ma che non esclude, nel caso più estremo, un annullamento delle nozze. Evento già messo in piano dal Mef che, come scrive Milano Finanza, si starebbe muovendo per trovare investitori alternativi.