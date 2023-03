Luisa Spagnoli il guardaroba perfetto per autunno inverno 2023-2024

Qual è il guardaroba perfetto per una donna contemporanea? Muovendo da questa ricerca, LuisaSpagnoli definisce la sua collezione autunno/inverno 2023-2024 come celebrazione esplicita difemminilità e sensualità.La stilista ed imprenditrice porta in passerella una collezione che vive di contrasti tra ilminimalismo ispirato agli anni ’90 e la sua propensione per dettagli massimalisti, delineando unavisione celebrativa e impenitente del corpo delle donne.Creature notturne attratte da un guardaroba ricercato, le muse di Luisa Spagnoli sono misteriose emaliziose nel loro incedere lungo la passerella tinta di nero presso la Scuola Militare Teulié duranteMilano Fashion Week.Colori primari quali giallo limone, rosso corallo, arancio, blu Klein, fucsia, verde oliva e nerodefiniscono la palette cromatica, affiancati da motivi imprescindibili del guardaroba perfetto comeil maculato, classico senza tempo che parla congiuntamente di eleganza e ribellione.Nel dialogo tra forza e delicatezza, coraggio e garbo, la collezione, caratterizzata da un’attitudinevolitiva, ribadisce il desiderio di Luisa Spagnoli di celebrare le donne attraverso la sua moda Madein Italy.I capispalla imponenti sono l’accento sulla forza delle donne. Lunghi cappotti double con spalleimportanti e revers generosi sono proposti in monocolore, in pelliccia sintetica a motivo leopardo oricoperti di micro-paillettes, abbinati a minigonne a tulipano e gonne pencil con spacchi lateralivertiginosi e T-shirt o canotta in viscosa trasparente.Montoni oversize e pellicce sintetiche con colli voluminosi sono presentate come audaci alternativeal cappotto di stagione.Il capospalla si trasforma in caban e giacca nei tailleur in crêpe di lana con spalle importanti epantaloni a campana che allungano la figura. Le versioni in suede vengono proposte in colortabacco e bluette, mentre lo smoking in pelle con bordi a contrasto in grosgrain esprime al megliol’attitudine delle muse di Luisa Spagnoli a vestirsi con personalità in ogni occasione.In contrasto al look pulito e sferzante della collezione, la maglieria avvolgente è assolutaprotagonista e conferma la maestria e l’artigianalità delle creazioni di Luisa Spagnoli.Voluttuose e delicatamente drappeggiate sul busto, le maglie si presentano con colli ad anello e abarca, talvolta rivelando profonde scollature sulla schiena, e con maniche a campana e a palloncinoche aggiungo enfasi al look. Come vulcani in eruzione alcune maglie sono impreziosite da pietreche conferiscono un tocco eccentrico e prezioso.La stessa ricerca per il drappeggio che scolpisce il corpo si traduce in abiti da cocktail in jersey conscolli che rivelano porzioni di pelle nuda. Per le serate speciali le donne di Luisa Spagnoli scelgonoabiti a sirena finemente ricamati, in pizzo, velluto e paillettes con profondi scolli e tute da sera inpizzo chantilly ricamato o di paillettes scintillanti.Divertenti sono i piumini in maglia sia nella versione maxi e avvolgente che in quella corta, talvoltaarricchiti da pietre sfaccettateAl tavolo delle pietre di Luisa Spagnoli le gemme multi-sfaccettate impreziosiscono bracciali d'oro eanelli indossati su tutte le dita, pendono dai lobi come orecchini che incorniciano il volto e sonoinserite nei fermacapelli per un tocco di opulenza.Clutch in suede, pelle e pelliccia sintetica effetto maculato ed astrakan, cinture in camoscio edécolleté Mary Jane, in camoscio ed eco-leopardo, talvolta trasformate in stivali al ginocchio,completano il look.

Servizio realizzato da Nick Zonna