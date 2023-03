LVenture-Digital Magics verso la fusione: sottoscritto term-sheet

Venture capital, LVenture-Digital Magics verso la fusione per un nuovo player competitivo in Italia ed Europa

Dar vita ad un operatore leader nel mercato nazionale e di rilevanza unica a livello europeo nel settore del venture capital. E’ questo l’obiettivo dell’operazione che vede protagonisti LVenture Group, operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita quotato sul mercato Euronext Milan, e Digital Magics, business incubator certificato italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan. I CdA delle due società hanno infatti dato mandato, rispettivamente, all’Amministratore Delegato di LVG Luigi Capello e al Presidente Esecutivo di DM, Marco Gay a sottoscrivere un term-sheet non vincolante avente ad oggetto l’integrazione tra le due società, che si prevede possa realizzarsi tramite fusione per incorporazione di DM in LVG.

Secondo le intese preliminari raggiunte, soggette alla realizzazione di operazioni societarie funzionali a incrementare il patrimonio netto di LVG, si prevede che la business combination possa essere realizzata sulla base di un rapporto di concambio basato su una valorizzazione di, rispettivamente, DM e di LV - in termini di apporto nella Combined Entity - compresa nel range del 61,5% - 38,5% / 66,5% - 33,5%.



Il term-sheet delinea un’ipotesi di struttura dell’assetto di corporate governance della Combined Entity volta a riflettere il rapporto di valorizzazione, prevedendosi in particolare che l’attuale Presidente Esecutivo di DM, Marco Gay, assuma il ruolo di Presidente Esecutivo e l’attuale Amministratore Delegato di LVG, Luigi Capello, rivesta il ruolo di Amministratore Delegato. “Siamo soddisfatti di annunciare l’avvio di questo processo di integrazione, volto a proiettare LVenture Group in una nuova dimensione, facendo massa critica e mettendo a fattor comune con Digital Magics competenze, asset, risorse finanziarie e un portafoglio che comprende le migliori startup e scale-up italiane" ha commentato Luigi Capello. Gli fa eco il Presidente Esecutivo di DM, Marco Gay: “In Digital Magics siamo da sempre convinti che per crescere bisogna fare sistema. Abbiamo grandi sfide ed opportunità da cogliere in una industria che sempre più dimostra concretamente la capacità di crescere, creare valore e competere a livello internazionale".