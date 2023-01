Lvmh, al via la partnership con Dow per rafforzare il packaging sostenibile

Al via la partnership tra Lvmh e Dow per il packaging green di profumi e cosmetica

Al va la partnership tra Dow e Lvmh Beauty. La seconda azienda chimica più grande del mondo e la divisione dedicata ai prodotti di bellezza del colosso francese della moda di lusso collaboreranno per rafforzare l’uso di imballaggi “green” nei prodotti di profumeria e cosmetica di Lvmh.

“In Lvmh con il programma Life 360”, ha dichiarato Claude Martinez, presidente esecutivo e direttore generale di Lvmh Beauty, “abbiamo deciso che in un prossimo futuro i nostri imballaggi non conterranno plastica proveniente da risorse fossili vergini. La collaborazione con Dow per lo sviluppo di Surlyn sostenibile è fondamentale, poiché questo materiale è utilizzato in alcuni dei nostri profumi iconici, a partire da Guerlain La Petite Robe Noire. Esso sta aiutando Lvmh a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità senza alcun compromesso sulla qualità”.

Come riporta Pambianco, questa collaborazione consentirà di integrare le plastiche biobased e circolari in diverse applicazioni dei prodotti della multinazionale della bellezza senza compromettere la funzionalità o la qualità dell’imballaggio.

“Le plastiche biobased e circolari, ottenute rispettivamente da materie prime biobased e da rifiuti plastici, saranno utilizzate per produrre gli ionomeri Surlyn, polimeri utilizzati per la produzione di tappi per profumi di alta qualità e vasetti per creme cosmetiche”, si legge in una nota.

“Entro il 2023, alcune confezioni di profumi Lvmh includeranno Surlyn biobased e Surlyn circolare”. Il portafoglio sostenibile Surlyn offrirà la stessa trasparenza cristallina e la libertà di progettazione che ci si aspetta dal resto della gamma Surlyn di Dow, con un’impronta di carbonio ridotta.

“La creazione di un’economia circolare richiede che tutti gli attori della catena del valore si impegnino a raggiungere obiettivi ambiziosi e a sfidare lo status quo. Dow è lieta di sostenere il percorso di sostenibilità di un marchio di lusso leader a livello mondiale”, ha concluso Karen S. Carter, presidente di Packaging & Specialty Plastics di Dow.