Lvmh, successione Arnault: l’uomo più ricco del mondo fa i casting ai figli

Lvmh, Bernard Arnault e la successione dell'uomo più ricco del mondo

Ogni mese, Bernard Arnault – l'uomo più ricco del mondo – invita i suoi cinque figli a pranzo nella sede del suo colosso del lusso Lvmh. Ma non si tratta di un normale pasto in famiglia in cui ci si aggiorna su ciò che è stato fatto durante il fine settimana. Come scrive il Wall Street Journal, Arnault, 74 anni, fa il giro del tavolo e interroga i suoi figli, uno per uno, su come dovrebbe operare l'azienda.

Arnault mette alla prova i suoi figli per individuare la figura più adatta che dovrà rilevare l'azienda di famiglia da quasi 500 miliardi di dollari. Delphine, 48anni, Antoine, 45, Alexandre, 30, Frédéric, 28 e Jean, 2. Tra questi nomi dovrà uscire il prossimo capo alla guida di Lvmh e dei suoi marchi Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany&Co.

Quando gli è stato chiesto quale dei suoi figli vedesse come suo possibile successore, Arnault ha detto a un suo amico durante un pranzo vicino agli Champs-Elysees: "Beh, ne ho cinque", prima che la sua voce si affievolisse.

E ora è emerso che una tattica che Arnault sta usando per individuare chi lo sostituirà è quella di fare audizioni ai suoi figli durante i pranzi mensili presso la sua sede Lvmh a Parigi. Arnault inizia ogni pranzo leggendo gli argomenti di discussione dal suo iPad prima di fare il giro del tavolo e chiedere consiglio a ciascuno dei suoi figli.

Arnault chiede le opinioni dei propri figli sui manager dell'azienda e su cosa farebbero con l'azienda e se qualcuno dei loro marchi prestigiosi ha bisogno di una scossa nella gestione. Fin da quando i suoi figli erano piccoli, Arnault li ha preparati per il momento in cui deciderà di ritirarsi dal suo ruolo di capo di Lvmh. Li portava in viaggio d'affari e insegnava loro l'importanza della matematica.