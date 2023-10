Bardelli, il brand che veste i big della finanza in perdita: bilancio 2022

Bardelli in perdita, tensione sul bilancio 2022 approvato solo da una parte di soci

Si dividono ancora i tre rami della famiglia Boniello, proprietaria a Milano di due storici negozi di abbigliamento maschile (in corso Magenta e via Madonnina) col marchio “M. Bardelli” di cui sono clienti importanti esponenti del mondo della finanza e dell’imprenditoria. Qualche settimana fa, infatti, nel capoluogo lombardo s’è svolta l’assemblea dei soci della M. Bardelli srl chiamata ad approvare il bilancio 2022 chiuso con una perdita di 44mila euro dopo l’utile dell’esercizio precedente, perché se i ricavi anno su anno sono saliti da 1,68 a 1,88 milioni anche i costi sono aumentati da 1,64 a 1,87 milioni.

L’amministratore unico Andrea Boniello, titolare del 10,7% del capitale, ha presentato il bilancio ma al momento del voto si sono astenuti Filippo Boniello, (socio col 16,6%), Michele Boniello con una quota analoga, Anna Cristina Boniello e Matilde (rispettivamente 0,34% e 0,33%) e Margherita Dell’Orto (0,34%). Gli stessi soci, peraltro, un anno fa avevano bocciato il bilancio 2021.

Ora il bilancio 2022 e la riconferma dell’amministratore unico sono stati comunque approvati con i voti favorevole dei soci Andrea, Stefano Boniello (43%), Luca (10,7%) e Anna Maria Marchetti (1,1%). Gli stessi soci hanno invece votato compatti il bilancio 2022 di Immobiliare La Tiseco (in perdita per 473mila euro), proprietaria degli immobili dove hanno sede i negozi. Sul fronte ricavi la controllata M.Bardelli-Casmere Cotton & Silk, proprietaria del negozio di via Madonnina, nel 2022 ha realizzato vendite per 583mila euro ma ha perso 140mila euro.