M5s, Patuanelli: "Dopo Conte c'è solo il voto. Cig gratis? Valutiamo la proroga"

La crisi di governo è ormai alle porte. Renzi non è intenzionato a mollare la presa su Conte e la situazione ormai è insostenibile in tutta la maggioranza. Tra i ministri più vicini al premier c'è sicuramente Stefano Patuanelli. "Non so cosa voglia Renzi - spiega il ministro per lo Sviluppo Economico alla Stampa - ma posso rispondere ciò che non vuole il Paese: una crisi di governo. In questo momento verremmo giudicati come marziani. Abbiamo stanziato 120 miliardi di euro in deficit,siamo il primo Paese dell’Unione per vaccini somministrati in percentuale agli abitanti, abbiamo evitato il disastro all’Ilva e all’Alitalia, risolto il 30 per cento delle crisi aziendali, riattivato misure di rilancio per l’innovazione delle imprese. Certamente abbiamo fatto errori".

Patuanelli chiude nettamente sull'ipotesi Mes. "Lo spread - prosegue il ministro alla Stampa - con i Bund tedeschi è vicino ai cento punti base. Il programma della Banca centrale europea sarà attivo fino al 2022 e i tassi di interesse sono incredibilmente bassi: attivare quel meccanismo sarebbe singolare. A me pare un dibattito surreale, e d’altra parte non vedo dove sia la maggioranza parlamentare pronta a votarlo. Questa legislatura finisce con Giuseppe Conte. Oggi, domani, o nel 2023. Se Conte cade, si va a votare". Sulla proroga del blocco dei licenziamenti "Quello che conta è garantire alle imprese la prosecuzione della cassa integrazione gratuita, senza costi aggiuntivi. Se sarà necessario prorogare il blocco, ci occuperemo di garantirla".