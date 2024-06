Mahmood non tira più? Note dolenti per la sua società, utili dimezzati

Mahmood, note dolenti per la Milotic Srl. Utili e ricavi dimezzati

Ricavi e utili in caduta libera per Alessandro Mahmoud, in arte “Mahmood”. Il cantante, fra l’altro protagonista qualche giorno fa di un outing sul suo essere gay, infatti, ha approvato come socio qualche giorno fa il terzo bilancio della sua Milotic srl - costituita a fine del 2020 - di cui è azionista di controllo al 90% mentre il restante 10% è della madre Anna Frau che è anche amministratore unico.

Qualche settimana fa a Milano i due azionisti hanno così dato il via libera al bilancio 2023 chiuso con un utile di 256mila euro tutto riportato a nuovo, ma quasi dimezzato dai 483mila euro del precedente esercizio. La diminuita profittabilità arriva dai ricavi che anno su anno si sono piò che dimezzati passando dagli oltre 2,4 milioni del 2022 a 934mila euro.

Tanto che anche i crediti verso clienti sono calati da 1,1 milioni a 359mila euro mentre la liquidità è salita da 672mila euro a 850mila euro. Scomponendo i ricavi 860mila euro sono stai realizzati in Italia, 42mila euro in Europa e il resto altrove. Riportando interamente a nuovo l’utile del 2023, e quindi non remunerando gli azionisti, il patrimonio netto della Milotic è salito a 996mila euro.