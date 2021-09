Manager italiani al Governo: "Sì Green Pass obbligatorio in azienda e PA, ma..."

Manager italiani al Governo: “Si’ al Green Pass obbligatorio in azienda e nella PA ma serve chiarezza normativa”

Alla vigilia dell’approvazione del decreto con cui il Governo renderà obbligatorio il green pass per i dipendenti pubblici e per quelli privati si leva la voce e la preoccupazione dei manager italiani. “Al green pass siamo favorevoli, ma deve essere applicato in modo ben definito: chiediamo un quadro normativo chiaro per poter controllare in azienda il green pass perché oggi è abbastanza dubbio che lo si possa fare”. Lo dice Mario Mantovani, presidente CIDA e Manageritalia le rappresentanze sindacali degli oltre 300.000 dirigenti pubblici e aziendali italiani che riuniscono tutti i manager del Paese. "Tra i direttori delle risorse umane c’è chi sta prendendo la posizione espressa anche dal professor Pietro Ichino, e che, cioè, già oggi sia possibile chiedere il certificato vaccinale come elemento di accesso al luogo di lavoro, ma la maggior parte è in attesa di chiarimenti che ancora non ci sono".

“Non tutti i casi sono uguali – sottolinea Mantovani – ma un direttore del personale, laddove necessario, deve poter essere in grado di controllare il green pass. Questa chiarezza ancora purtroppo non c’è”. “La nostra è una posizione chiara – afferma Mantovani – il green pass è uno strumento necessario per garantire la salute ed evitare altre chiusure ma serve chiarezza sulle responsabilità di chi lo deve applicare”.