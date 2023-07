Mandarin Oriental è pronto a sbarcare in Sardegna: cresce il lusso asiatico

Mandarin Oriental è pronto a sbarcare in Sardegna: il brand del lusso asiatico si espande in Italia

Mandarin Oriental allarga la sua presenza in Italia: il brand di hotel di lusso asiatico approderà in Sardegna, probabilmente in Costa Smeralda. La notizia non è ancora ufficiale, in quanto non è stata comunicata alla stampa, ma arriva da una voce autorevole: Francesco Cefalù, da poco nominato chief development officer di Mandarin, che è intervenuto all’Hospitality Forum 2023. A riportarlo è il sito Pambianconews.

La tappa in Sardegna rappresenta la quinta destinazione nella Penisola del brand di Hong Kong, che si caratterizza per "il servizio leggendario e il lusso caratteristico del XXI secolo intriso dei valori dell’Oriente": così si presenta il brand sui suoi canali di comunicazione. Il suo debutto in Italia è stato a Milano, nel cuore della città, in Via Andegari 9 - indirizzo classificato come migliore albergo italiano dalla testata Travel+Leisure.