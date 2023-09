Giorgetti e le priorità della Manovra: "Taglio cuneo fiscale prima di tutto"

Manovra, Giorgetti: "Taglio del cuneo fiscale è la priorità numero uno"

Per la prossima Legge di bilancio "le risorse sono scarse, ma nel processo di definizione delle priorità posso dire che il taglio del cuneo fiscale è la priorità numero uno. Su questo il governo, il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia sono assolutamente determinati". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento all'assemblea di Federmeccanica.

"L'ambizione del governo non è di adagiarsi sui risultati conseguiti ma aggredire i nodi sostanziali che abbiamo davanti" - ha proseguito Giorgetti nel corso dell'evento - "se badiamo solo alla distribuzione di prebende, sussidi e sovvenzioni che non possiamo permetterci non andremo lontani. Abbiamo già sperimentato l'effetto di politiche che illudono le persone e drogano l'economia".

La legge di bilancio andrà a premiare l'Italia che vuole creare ricchezza. In che modo? "Lo faremo soprattutto guardando alle principali forme di crescita per il Paese, i figli, rafforzando le misure per la natalità e, allo stesso, tempo, incentivando la formazione avanzata e del capitale umano".