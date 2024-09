Manovra, Giorgetti vuole diminuire le tasse a chi fa figli. L'intervento sulla natalità vale 5-6 mld

Manovra, Giorgetti cerca 5-6 mld per tagliare le tasse a chi fa figli

Il governo Meloni continua a lavorare alla manovra finanziaria, mancano ormai pochi giorni al termine previsto da Bruxelles per presentare il piano pluriennale sulla spesa pubblica, spostato dal 20 al 30 settembre. Una scadenza importante per l'esecutivo che studia tutte le possibili soluzioni per una legge di bilancio che si preannuncia parecchio consistente, si stima tra i 20 e i 25 miliardi. La sfida vera è trovare i circa 10 miliardi mancanti, per confermare e sostenere le misure che stanno più a cuore all’esecutivo e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è all’opera. L'ultima idea - riporta il Foglio - porta a una riduzione delle tasse per chi fa figli. Giorgetti studia un possibile intervento sulla natalità da 5-6 miliardi. Il ministro pensa a un cambiamento delle regole delle detrazioni fiscali, a prescindere dai redditi. Intanto ha avviato le consultazioni con gli alleati. In via XX Settembre è stata la volta di Forza Italia.

Una delegazione ha incontrato il titolare dell’Economia. La delegazione era composta dai Capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, dal responsabile dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo e dal responsabile economia del movimento azzurro, Maurizio Casasco. Gli azzurri condividono e apprezzano l’impostazione delle prossima legge di bilancio - specifica poi una nota del partito - ma piazzano i loro paletti. "Il taglio del cuneo fiscale è indispensabile per favorire la crescita", ha ribadito in un’intervista il segretario Antonio Tajani, assente giustificato perché in missione nei Balcani. Forza Italia punta anche al calo dell’Irpef e all’altro mantra berlusconiano ossia l’aumento delle pensioni minime. La soglia dei 1000 euro al mese resta il traguardo a fine legislatura. Ma per ora, gli azzurri confidano nel mantenimento della soglia dell'anno scorso poco sotto i 700 euro.