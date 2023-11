Manovra, lo sgravio per le mamme lavoratrici con due figli cala a 1 anno

La brutta sorpresa arriva attraverso un’errata corrige inviato al Senato che si avvia ad esaminare la legge di Bilancio: passa da tre a un anno il periodo di decontribuzione per le mamme lavoratrici con 2 figli previsto. A cambiare è il comma 2 dell'articolo 37 della manovra prevedendo che lo sgravio contributivo (al 100% fino a 3mila euro e fino al decimo anno di età del figlio più piccolo) per le mamme con due figli sia solo fino al 31 dicembre 2024 e non fino al 2026. Già la norma era stata presentata come “sperimentale” e già si interrompeva quando il figlio più piccolo compie dieci anni. Ora rischia di diventare “una tantum” in attesa di copertura dal 2025.

Resta coperto per l’intero triennio quello previsto per le mamme dipendenti a tempo indeterminato con tre figli fino al 18esimo anno di età del figlio. Anche se siamo molto lontani dalla prospettiva di “sconto strutturale” prefigurato dalla premier Giorgia Meloni. Per le madri di tre figli arriva fino al compimento dei 18 anni da parte del figlio più piccolo ma il beneficio è diretto solo alle madri lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ed esclude il lavoro domestico (che è di appannaggio quasi esclusivo delle donne e che ha già diritto a un’altra forma di decontribuzione).