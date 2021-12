Manovra, ok al maxi emendamento: sì al Superbonus, riforma Irpef e taglio Irap

Manovra, dal taglio dell'Irpef alle bollette: via libera della commissione Bilancio del Senato

Via libera della commissione Bilancio del Senato a tutti gli emendamenti del governo. Da quello omnibus che introduce in Manovra il taglio di Irpef e Irap, con l'introduzione di una 'clausola di salvaguardia' per le regioni a statuto speciale e province autonome, le misure contro il caro-bollette con uno stanziamento complessivo di 3,8 miliardi e la possibile rateizzazione per le famiglie in difficoltà, la disciplina del patent box, la proroga del bonus tv e dedoder, le misure per i comuni in dissesto, le misure su delocalizzazioni e stabilizzazione delle toghe onorarie. In più, è stato approvato l'emendamento riformulata dal governo sul Superbonus.

"Abbiamo garantito l'estensione al 2022 del Superbonus sulle case unifamiliari cancellando i precedenti riferimenti a tetti Isee, a limitazioni all'abitazione principale e a termini di comunicazione Cila, prevedendo solo uno stato di avanzamento lavori del 30% al 30 giugno 2022".

"Abbiamo ricompreso nella proroga dei lavori trainanti anche i lavori trainati; abbiamo ottenuto la proroga a tutto il 2025 del Superbonus nella aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009; abbiamo prorogato il Superbonus per gli impianti fotovoltaici e introdotto un'agevolazione importante per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche. In piu' abbiamo ricompreso le spese delle nuove asseverazioni nel perimetro dei vari bonus edilizi e previsto che il decreto antifrode, pur virtuoso negli obiettivi, non trovi applicazione per gli interventi in edilizia libera sotto i 10 mila euro".

Marco Pellegrini, vicepresidente del gruppo M5S al Senato, spiega in una nota le novita' sottolineando che "alla fine la proposta di sintesi del Movimento 5 Stelle ha dato i migliori frutti ed e' stata recepita nell'emendamento approvato dalla commissione Bilancio".

Il 'costo' dell'emendamento e' di 3,8 milioni nel 2022, sale a 108,2 milioni nel 2023, 160 milioni nel 2024, 182,4 milioni nel 2025, 210,2 milioni nel 2026, scende poi a 85,3 milioni nel 2027, 31,3 milioni nel 2028, 8,5 milioni nel 2029 e 1,1 milioni nel 2036. Fondi 'pescati' dai 600 milioni nel 2022 e 500 milioni dal 2023 previsti dal Ddl di Bilancio per la copertura delle modifiche parlamentari.

L'ipotesi formulata dal governo sul via libera da parte del Senato alla Manovra e' che la legge di Bilancio venga approvata in prima lettura dall'Aula di palazzo Madama tra il 23 e il 24 dicembre.

Manovra, Legge di bilancio in Aula alla Camera il 28 dicembre

Approderà poi nell'Aula della Camera martedi' 28 dicembre, con l'avvio della discussione generale alle 14. Le votazioni non avranno inizio prima delle 18. I lavori proseguiranno nelle giornate del 29, 30 e c'e' anche l'ipotesi del 31 dicembre. Sempre in capigruppo, viene riferito, e' stata avanzata l'ipotesi che il governo possa mettere la fiducia sulla legge di Bilancio, per il via libera definitivo.