Manovra: Speranza "Quattro miliardi per Sanità, stop ai tagli"

"Nella manovra di bilancio approvata stanotte ci sono altri 4 miliardi per il Servizio sanitario nazionale. E' la strada giusta. Chiudiamo definitivamente la stagione dei tagli e ricominciamo ad investire sulla cosa piu' preziosa che abbiamo". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza.

MANOVRA: M5S, 'STANZIATI 4 MLD PER SANITA' E SOSTEGNO PERSONALE'

''Via libera dal Consiglio dei ministri alla legge di Bilancio, che prevede 4 miliardi per la Sanità. Riconfermati per il 2021 i 30 mila fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, che durante il periodo più grave dell'emergenza hanno sostenuto sforzi enormi. Si introduce anche un fondo per l'acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all'emergenza Covid-19 e viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale. Tutto questo dimostra il grande sforzo che governo e Parlamento stanno facendo per sostenere il nostro Servizio sanitario nazionale, e dimostra anche che la strada che abbiamo intrapreso, ovvero quella degli investimenti, è l'unica possibile ed efficace, per garantire a tutti i cittadini il diritto alla Salute''. Lo dichiarano i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle della commissione Affari Sociali e Sanità della Camera.

MANOVRA: DI MAIO, 'MILIARDI PER SOSTENERE IMPRESE E POTENZIARE SANITA''

"Questa notte abbiamo approvato in cdm la manovra che nelle prossime settimane arriverà in parlamento. Dentro ci sono decine DI miliardi per: sostenere le imprese, potenziare il sistema sanitario e supportare le nostre famiglie. Il governo inoltre ha deciso DI sospendere la riscossione e l'invio DI nuove cartelle fino al 31 dicembre". Così il ministro degli Esteri Luigi DI MAIO su Facebook.

CORONAVIRUS: DI MAIO, 'DATO SU TERAPIE INTENSIVE NON ALLARMANTE MA ANTICIPARE MOSSE'

"Siamo a quasi 11mila contagi, ma con oltre 160mila tamponi effettuati. Al momento il dato delle terapie intensive non è allarmante: circa 700 ricoveri contro i 3700 del mese DI marzo. Ma dobbiamo prevenire ed anticipare le mosse". Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi DI MAIO.