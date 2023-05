Maria Latella e Daniela Santanchè "gemelle" di look a Trento

Maria Latella e Daniela Santanchè vestite uguali al Festival dell'Economia di Trento

Pare sentirle, mentre si vedono, si incontrano, si parlano: “Ma dai, anche tu in color carta da zucchero? Da non credere, anche tu in tailleur”. Il divertente incidente ha per protagoniste Maria Latella e la ministra Daniela Santanchè. Le due, protagoniste di un panel al Festival dell’Economia di Trento, si sono presentate vestite uguali. E chissà se la politica di Fratelli d’Italia, attentissima al look e amante storica delle borse di Hermès, non avrà maledetto il suo armadio. O se lo stesso non abbia fatto la Latella.

Perché trovarsi sul palco vestite uguali con un tailleur giacca-pantaloni abbottonato color carta da zucchero è uno scivolone di stile per chi ha sempre tenuto a ogni singolo dettaglio. Ma c’è da credere che le due, che si conoscono da una vita, avranno liquidato l’incidente come semplice “incomprensione”. Ma la prossima volta, c’è da giurarci, un messaggino via WhatsApp se lo manderanno sicuramente. Non foss’altro per un selfie che racconti il look che indosseranno. La prudenza, come si suol dire, non è mai troppa.