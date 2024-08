Mars aggiunge un pizzico di sale ai suo snack e prepara l'operazione per acquisire Kellanova

Mars in corsa per l'acquisizione di Kellanova

Mars, gigante del settore alimentare, noto per i suoi omonimi snack, starebbe considerando un'importante espansione del proprio portafoglio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'azienda è in trattative per acquisire Kellanova, la divisione dell'ex Kellogg’s, famosa per i prodotti Pringles e Cheez-It. Tuttavia, l'accordo non è ancora definitivo, poiché altre aziende sarebbero interessate alla compagnia.

Nonostante le aziende coinvolte non abbiano rilasciato dichiarazioni ufficiali, le negoziazioni sembrano essere già in fase avanzata. Kellanova, attualmente valutata circa 27 miliardi di dollari, inclusi i debiti, è una preda alquanto ambita per gli investitori, e laddove l'acquisizione da parte di Mars dovesse concretizzarsi, sarebbe una delle più significative nel settore alimentare.

Tuttavia, data la complessità dell'operazione e il suo elevato valore, gli enti regolatori potrebbero sottoporla a una serie di limitazioni, allungando così i tempi necessari per finalizzare l'affare.

Nata all’interno di Kellogg’s, la società Kellanova è indipendente dall’ottobre 2023, dopo che la multinazionale ha deciso di focalizzarsi esclusivamente sugli snack. Da quel momento, il valore delle sue azioni è aumentato notevolmente. L'azienda gestisce marchi di successo come Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts e Special K, e ma anche snack, cereali, noodles e alimenti surgelati.