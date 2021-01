Masi, Vineyard nuovo importatore dei vini Serego Alighieri negli Usa

Masi Agricola ha annunciato la collaborazione con Vineyard Brands, nuovo importatore esclusivo del marchio Serego Alighieri negli USA dal primo gennaio 2021, nonché azienda specialista di vini premium e ultrapremium.

Situate nel cuore della Valpolicella Classica, le Possessioni Serego Alighieri vantano una lunga tradizione culturale e vitivinicola, che risale a più di 650 anni fa, rimanendo sempre di proprietà dei Conti Serego Alighieri. Producono solo vini di alta qualità - tra cui Amarone, Valpolicella e Recioto - che ne fanno una delle più prestigiose aziende vinicole del Veneto e un’eccellenza italiana, riconosciuta nel mondo e il cui Amarone, il noto Vaio Armaron, è stato classificato da Wine Spectator tra i 10 più prestigiosi vini al mondo.

Federico Girotto, Amministratore Delegato di Masi Agricola, ha dichiarato: “Grazie a Vineyard Brands, alla sua consolidata expertise e al suo focus solo su vini premium e ultrapremium potremo rafforzare il posizionamento e sviluppare la penetrazione del marchio Serego Alighieri nel mercato americano, con un lavoro di segmentazione pianificato, preciso e metodico. Quello tra Serego Alighieri e Vineyard Brands è un connubio perfetto”.

Gregory Doody, Presidente e CEO di Vineyard Brands, importatore esclusivo dei vini Serego Alighieri negli Stati Uniti, ha dichiarato “È un grande privilegio rappresentare uno château storico e affascinante come Serego Alighieri. Siamo entusiasti di condividere le sue ricche tradizioni, da cui scaturiscono storie e vini unici ed eccezionali, e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con la famiglia Serego Alighieri e il Gruppo Masi".

Vineyard Brands è un importatore di fine wines operante in tutti gli Stati Uniti, che rappresenta oltre 85 marchi di vini dei più importanti Paesi vinicoli, principalmente francesi, importando oltre 25 château di Bordeaux, Borgogna, Champagne e altre aree vocate. Tra questi, Château Petrus, Champagne Delamotte, Château Miraval. La mission di Vineyard Brands è di selezionare e offrire vini della migliore qualità e valore provenienti da tutto il mondo, in modo che ci sia assoluta fiducia su qualsiasi vino che riporta in etichetta "Imported by Vineyard Brands".

La straordinaria storia di Serego Alighieri è intrecciata con quella dell'illustre poeta Dante Alighieri, di cui peraltro ricorre quest’anno il settecentesimo anniversario della morte. Tutto iniziò nel 1353, quando il figlio del Poeta, Pietro Alighieri, acquistò villa e terreni nel Casal dei Ronchi a Gargagnago. Da allora 21 generazioni di discendenti di Dante hanno dimorato e tuttora dimorano nella proprietà che oggi, con i suoi 120 ettari, risulta una delle più vaste della Valpolicella Classica.

Negli anni Settanta i Conti di Serego Alighieri hanno iniziato a collaborare con il Gruppo Masi, in uno schema che è poi diventato una vera e propria joint venture per il supporto tecnico e distributivo, condividendo un grande amore per la terra e incarnando il vero spirito della Valpolicella.

Situate a est del Lago di Garda e a pochi chilometri dalla città di Verona, le Possessioni di Serego Alighieri sono riferimento per la viticoltura e la vinificazione praticata e perfezionata nel corso dei secoli.

I vigneti di Serego Alighieri, ubicati nella pregiata semivalle di Gargagnago e nelle colline circostanti, producono vini di personalità, complessità ed eleganza uniche, utilizzando uve autoctone della Valpolicella e vantando tre storici e celebri single vineyard: Casal dei Ronchi, Vaio Armaron e MontePiazzo. La Tenuta si caratterizza dal punto di vista tecnico per l’uso del clone di uva “Molinara Serego Alighieri”, che la Famiglia ha mantenuto gelosamente, custodendo alcune viti piantate all'interno della corte della villa nel 1875 e sopravvissute alla fillossera. Onorando le antiche tradizioni, le uve vengono sottoposte alla tecnica dell'appassimento su “arele” o graticci di bambù per concentrare gli aromi, mentre i vini vengono affinati in botti del tipo “fusto veronese” in legno di ciliegio, tramandando questa tradizione da generazioni. Serego Alighieri pratica la vitivinicoltura sostenibile, compreso l'utilizzo di fertilizzanti naturali, energia rinnovabile e attente tecniche di riciclo e riduzione dei rifiuti. Oggi il Gruppo Tecnico Masi si impegna a difendere l'antico, nobile ed esperto patrimonio enologico di Serego Alighieri.

Le Possessioni di Serego Alighieri sono anche punto di riferimento per l'enoturismo in Valpolicella Classica: ai visitatori è offerta la possibilità di pernottare in Foresteria e una serie di attività tra cui tour nei vigneti, degustazioni, ricevimenti ed eventi esclusivi, acquisti nella cantina dello château. La tenuta è stata recentemente onorata del premio Best of Wine Tourism, promosso dall'organizzazione internazionale Great Wine Capitals; inoltre è stata riconosciuta come “Best Location of the year 2020” da Food & Travel Magazine, prestigiosa rivista pubblicata in 14 Paesi.

Masi Agricola

Masi è produttore leader di Amarone e da sempre interpreta con passione i valori delle Venezie. La sua storia inizia alla fine del XVIII secolo, quando la famiglia Boscaini acquista pregiati vigneti nella piccola valle denominata “Vaio dei Masi”, nel cuore della Valpolicella Classica. Da oltre quarant’anni ha avviato un ambizioso progetto di valorizzazione di storiche tenute vitivinicole, collaborando con i Conti Serego Alighieri, discendenti del poeta Dante, proprietari della tenuta che in Valpolicella può vantare la più lunga storia e tradizione, e con i Conti Bossi Fedrigotti, prestigiosa griffe trentina con vigneti in Rovereto. Masi possiede inoltre le tenute a conduzione biologica Poderi del Bello Ovile in Toscana e Masi Tupungato in Argentina. Masi ha un expertise riconosciuta nella tecnica dell’Appassimento, praticata sin dai tempi degli antichi Romani, per concentrare colore, zuccheri, aromi e tannini nel vino, ed è uno degli interpreti storici dell’Amarone: il suo presidente, Sandro Boscaini, rappresenta la sesta generazione della famiglia che ha contribuito a creare con questo vino un’eccellenza italiana Oggi Masi produce cinque diversi Amaroni, la gamma più ampia e qualificata proposta al mercato internazionale. Sandro Boscaini riveste attualmente la carica di Presidente di Federvini, Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori e Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti e affini.