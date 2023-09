Maticmind investe in fibra ottica: rilevato un ramo d'azienda di Italtel

Fibermind-Italtel: intesa per la cessione del ramo d’azienda Ubb

Fibermind, società del gruppo Maticmind specializzata nella progettazione di soluzioni Ultrabroadband (UBB) e Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, hanno sottoscritto un accordo quadro per l’acquisizione del ramo di azienda UBB di Italtel da parte di Fibermind.

L’oggetto dell’acquisizione è un’unità di business dedicata alla progettazione di reti passive di accesso in fibra ottica in architettura FTTH (Fiber To The Home) e in tecnologia radio FWA (Fixed Wireless Access), che impiega un team specialistico di circa 100 professionisti.