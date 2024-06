Mattarella a Maranello per nuovo e-building Ferrari, Elkann: "Qui immaginiamo il futuro"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato agli stabilimenti Ferrari di Maranello per il lancio del nuovo e-building della casa del Cavallino. Il Capo dello Stato ha visitato le linee di produzione e il reparto 'classiche. Mattarella si è intrattenuto a salutare le maestranze specializzate della Ferrari che gli hanno donato una lampada realizzata con componenti di motore: "E' molto bella, ha una linea elegantissima", ha apprezzato il Presidente della Repubblica. "Siamo emozionati e felici di accogliervi come Ferrari qui a Maranello oggi", ha detto John Elkann. "E' una giornata importante, inauguriamo l'e-building, che è il nostro futuro. Stiamo immaginando quello che sarà il futuro della Ferrari e lo facciamo -ha spiegato il presidente della Ferrari- puntando su tre componenti molto importanti: le persone, perché, come diceva il nostro fondatore, la Ferrari è soprattutto fatta di persone; l'innovazione, perché amiamo innovare, amiamo creare quello che non esiste; e il nostro ambiente, questo stabilimento è fatto rispettando il nostro ambiente".



E' stato inaugurato alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'e-building, lo stabilimento dove nasceranno vetture con motore termico, ibrido e il primo modello elettrico di Ferrari. Lo hanno accolto il presidente di Ferrari, John Elkann, il vice presidente Piero Ferrari, l'amministratore delegato, Benedetto Vigna, e una rappresentanza dei dipendenti della società, che hanno salutato Mattarella con un lungo applauso. Poi il presidente ha postato con le "tute rosse" per una foto ricordo.





"Un ricordo magnifico, non è solo una magnifica idea, è molto bella e ha una linea elegantissima". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita al nuovo e-building di Ferrari ringraziando gli operai che gli hanno regalato una lampada fatta con i componenti di scarto dei motori della 'Rossa.