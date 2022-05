McDonald's vende i suoi 850 ristoranti russi all'imprenditore Govor

McDonald's cede le sue 850 sedi russe al businessman Govor

McDonald's ha annunciato che venderà i suoi 850 ristoranti in Russia all'uomo d'affari siberiano Aleksander Govor che gestisce già attività che spaziano dal petrolio agli hotel, fino all'assistenza medica avanzata. L'imprenditore sessantaduenne, co-proprietario della compagnia petrolifera NefteKhimServis, ha già in licenza 25 ristoranti McDonald's in Russia.

Una volta approvato dagli enti regolatori l'accordo, tutte le sedi di McDonald's in Russia opereranno sotto un nuovo marchio, come ha riferito il giornale russo Vedomosti. McDonald's non ha rivelato il prezzo di vendita.

McDonald's, le sedi russe manterranno i dipendenti per almeno due anni

L'accordo garantisce che i 62mila dipendenti russi della catena americana manterranno il loro lavoro per almeno due anni, mentre Govor si assumerà la responsabilità delle forniture esistenti, dell'affitto e dei servizi pubblici della catena, si legge nella comunicato.

Govor finanzierà gli stipendi dei dipendenti aziendali che lavorano in 45 regioni del Paese fino alla chiusura, oltre a coprire le passività esistenti nei confronti dei fornitori McDonald's.

Il colossono americano del fast food ha temporaneamente chiuso la sua vasta rete di fast-food in Russia il 15 marzo, poco dopo l'invasione dell'Ucraina che ha innescato pesanti sanzioni contro Mosca. La società ha annunciato questa settimana che avrebbe venduto le sue attività nella Federazione, ponendo fine a una presenza di 32 anni. Tuttavia, 132 fast food McDonald's che lavorano in modo semi-indipendente in franchising hanno continuato a lavorare, compresi quelli concessi in licenza alla società di Govor, la GiD.

