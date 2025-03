Me contro Te, ecco quanto guadagnano i due youtuber. Dagli investimenti "sicuri" nel mattone agli "aiutini" di Stato

Me contro Te, gli affari d'oro di Luigi e Sofia. I loro video fruttano milioni

"Me Contro Te" è un canale Youtube creato da Luigi Calagna e Sofia Scalia - coppia nella vita e nel lavoro - che nel 2017 hanno fondato la Me Contro Te Srl, trasformando una semplice idea in una delle community più grandi e redditizie del web. Si tratta - riporta Money - di uno dei canali più apprezzati dai bambini e ha oltre 7 milioni di iscritti (dove vantano quasi 11 miliardi di visualizzazioni), 2 milioni di follower su Instagram e più di 3 milioni su TikTok, il loro pubblico cresce a ritmo vertiginoso, trasformando ogni contenuto in un successo virale che attira la curiosità dei più piccoli (ma anche di molti adulti).

Quanto fattura la Me Contro Te Srl?

La popolarità travolgente degli ultimi anni ha permesso a Luì e Sofì di espandere il loro impero dal web al mondo reale, con progetti diversificati come canzoni, libri, fumetti, giocattoli e sette film record d’incassi. Ogni loro video vale circa 30-32 mila euro, tra pubblicità e visualizzazioni. Numeri impressionanti che li hanno portati ad accumulare oltre 34 milioni di euro tra il 2017 e il 2023.

Ma dove finiscono tutti questi soldi?

Lo svela un altro canale, questa volta Instagram, molto seguito. Secondo affari e maranza, infatti, "Luigi e Sofia hanno investito in immobili. Qualcosa come 35 fabbricati acquistati negli anni a Milano, che generano redditi dagli affitti. Eppure - sempre stando al canale Instagram Affari e maranza, i "bro" come li chiama l'autore del video, avrebbero "chiesto aiuti allo Stato per pagare l'Irap".

GUARDA LA VIDEO-INCHIESTA DI "AFFARI E MARANZA"