Mediaset, marcia indietro del Biscione sul voto maggiorato

Come annunciato Mediaset fa marcia indietro sul voto maggiorato. L'assemblea degli azionisti del Biscione ha revocato la modifica allo statuto introdotta ad aprile 2019 eliminando così il voto plurimo. Secondo quanto riferisce l’agenzia Radiocor, la delibera ha ottenuto il voto favorevole di tutti i soci presenti in rappresentanza dell'80,36% del capitale.

Il voto favorevole è arrivato anche dai rappresentati di Vivendi e Simon Fiduciaria: l'ok alla proposta del Cda di Mediaset si inquadra infatti nell'ambito della pax con il socio siglata il 3 maggio a inizio mese tra il gruppo televisivo e Vivendi che avrà, come esito finale, la separazione consensuale dei due dopo una battaglia legale di cinque anni.

In base a tale accordo, Vivendi ha anche accettato di votare a favore di una proposta separata il mese prossimo per spostare la sede legale della società nei Paesi Bassi nel tentativo di perseguire un progetto di espansione internazionale, vista come cruciale per affrontare la concorrenza dei canali streaming di gruppi come Netflix e Amazon Prime.

Tale passaggio sarà oggetto di voto assembleare il prossimo 23 giugno. Mediaset aveva in precedenza dovuto rinunciare al piano di creare una holding olandese a causa dell'opposizione di Vivendi.