Mediaset tutta italiana in cinque anni. Ecco quanto costa la pax con Vivendi

Oltre 100 milioni di dividendo straordinario, l'ok al trasferimento della sede legale di Mediaset in Olanda, la chiusura delle cause legali in cambio della fine delle ostilità dei francesi nell'operatività del Biscione nel cui capitale scenderanno in cinque anni.

Dopo che da giorni si rincorrevano le indiscrezioni su una pax che mettesse definitivamente la parola fine alla querelle iniziata con il mancato acquisto di Premium nel 2016, il Biscione, Fininvest e Vivendi hanno trovato un accordo.





In base all'intesa, Vivendi, azionista del gruppo televisivo italiano con quasi il 30% del capitale, ha preso l'impegno di vendere sul mercato l'intera quota del 19,19% di Mediaset detenuta da Simon Fiduciaria in un periodo di cinque anni. Nello specifico, si legge nella nota ufficiale, un quinto della quota sarà ceduto ogni anno a partire dalla data di chiusura a un prezzo minimo di 2,75 euro nel primo anno, 2,80 nel secondo, 2,90 nel terzo, 3 euro nel quarto e 3,10 nel quinto. Vivendi, inoltre, avrà il diritto di vendere l'intera quota in qualsiasi momento qualora il prezzo del titolo Mediaset raggiungesse 3,20 euro.

I francesi rimarranno azionista con la quota residua del 4,61% e saranno libera di mantenere o vendere tale partecipazione in qualsiasi momento e a qualsiasi prezzo, dopo che un altro 5% sarà acquistato dalla holding della famiglia Berlusconi, al prezzo di 2,70 euro per azione, dopo lo stacco del dividendo.





Fininvest, che al momento possiede il 41,2% (ma il 44,2% dei diritti di voto), avrà il diritto di acquistare le azioni eventualmente invendute in ciascun periodo di 12 mesi, al prezzo annuale stabilito. In base all'accordo, all'assemblea ordinaria del Biscione del prossimo 23 giugno, Mediaset proporrà la distribuzione a tutti gli azionisti di un dividendo straordinario di 0,30 euro (ammontare di 350 milioni, ndr) per azione in pagamento il 21 luglio 2021. Cedola che permetterà a Vivendi di intascare circa 100 milioni.

Vivendi "favorirà lo sviluppo internazionale di Mediaset, votando a favore dell'abolizione del meccanismo del voto maggiorato e del trasferimento della sede legale di Mediaset in Olanda". La società francese e Mediaset "hanno inoltre stipulato accordi di buon vicinato nella televisione free-to-air e di standstill della durata di cinque anni".

Dailymotion, società controllata da Vivendi, infine, "ha concordato di fare un pagamento di 26,3 milioni per la definizione del contezioso relativo al copyright con Rti e Medusa, società del gruppo Mediaset". Il closing dell'accordo è previsto per il 21 luglio.