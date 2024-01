Mediobanca perde un altro pezzo grosso. Lascia Antonio Guglielmi dopo 15 anni

Mediobanca, Antonio Guglielmi se ne va. I precedenti dei manager di peso via da Piazzetta Cuccia

Mediobanca perde un manager di grande spessore. Dopo 15 anni lascia Antonio Guglielmi. Tra gli altri ruoli peso, era stato anche a capo della ricerca nella sede di Londra e ha contribuito a portare l’istituto in cima alle classifiche italiane. L’ormai ex manager ha lavorato poi come direttore del team banche europee e come banchiere presso la sede di Roma con responsabilità Cib (Corporate Investment Banking) sulle partecipate pubbliche. È sua, per esempio, la regia dietro l’acquisizione di Borsa Italiana da parte del gruppo paneuropeo Euronext.

Con l’uscita di Guglielmi, i vertici di Mediobanca perdono un altro peso massimo. Negli anni scorsi, l’istituto con sede a Piazzetta Cuccia (a Milano) ha “perso” anche Francesco Canzonieri e Davide Bertone. Il primo lavora nel private equity con Nextalia ed è entrato da poco nel capitale del progetto social Torcha. Il secondo è stato nominato nel 2022 nuovo amministratore delegato del Fondo Italiano d’Investimento Sgr.