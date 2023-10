Mediobanca, sfida sul Cda. Delfin punta ad allargarsi, Benetton spinge Nagel

Mediobanca: affluenza record in assemblea: 76,82% del capitale

Ammonta al 76,82% la quota di capitale presente oggi all'assemblea di Mediobanca, convocata per approvare il bilancio e nominare il nuovo consiglio di amministrazione. Si tratta dell'affluenza record negli ultimi dieci anni. Tra i principali soci figurano Delfin con il 19,74%, Caltagirone con il 9,98%, Blackrock con il 4,15%, Mediolanum con il 3,43%.

Ora X per il Cda di Mediobanca: l'opposizione di Delfin mira al 35%

Ci siamo. Questa mattina l'assemblea di Piazzetta Cuccia è chiamata al rinnovo del consiglio di amministrazione. L'assembea, scrive la Stampa, segnerà una nuova importante conta dopo il primo atto, consumatosi un anno fa a Trieste ma "non è cominciato in queste settimane e non finirà oggi lo scontro tra azionisti e manager sull’asse Mediobanca-Generali".

Come nota la Stampa, "per la prima volta la lista che un tempo veniva presentata dal patto di sindacato – ormai estinto per lasciare spazio ad un accordo leggero, di sola consultazione – e che come nella tornata precedente porta la firma del cda uscente, sarà sfidata non tanto e non solo dai candidati dei fondi ma da una seconda lista di minoranza, costruita però per avere chances di contare di più".

L’iniziativa è della Delfin, la finanziaria di casa Del Vecchio divenuta nel tempo il primo e pesantissimo, col 19,8%, azionista di Piazzetta Cuccia. C’è stato un tempo in cui si è cercato l’accordo per evitare che il confronto si tramutasse in scontro, ma tutto è naufragato. "L’ad di Mediobanca Alberto Nagel, che sarà in ogni caso riconfermato al timone dell’istituto, e il numero uno di Delfin Francesco Milleri si sono parlati e alla fine non si sono fidati", spiega la Stampa.

Sempre il quotidiano torinese sottolinea come "a questo giro Delfin, seppure con i dubbi di parte del suo azionariato, non propone alternative a Nagel ma una lista minoranza corposa, con l’idea di poter piazzare fino a 5 consiglieri (Sandro Panizza, Sabrina Pucci, Cristina Scocchia, Massimo Lapucci e Jean-Luc Biamonti) e come minimo ottenere l’elezione dei primi due come da statuto, in quanto il terzo consigliere di minoranza finirà ai fondi, se il 2,1% che ha presentato la lista di Assogestioni confermerà il voto".

Lo schieramento di minoranza sulla carta può contare sul 33-35%. "Ma è chiaro che la conta servirà a definire il peso degli schieramenti, definire l’eventuale contendibilità di Mediobanca e delineerà dunque scenari futuri che potranno, ancora una volta, coinvolgere le Generali", conclude la Stampa.