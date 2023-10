Mediobanca, trimestre super: ricavi su del 14% a 863 mln. Utile a 352 mln

Mediobanca, i risultati da record nel primo trimestre. "Ottimo avvio per l'esercizio 2023-2024"

Il Gruppo Mediobanca prosegue il suo percorso di crescita chiudendo il trimestre con risultati ai livelli massimi storici: i ricavi si attestano a 863 milioni di euro (+14% anno su anno), l'utile netto è pari a 351 milioni (+34% anno), gli utili per azione salgono del 34% anno su anno, e il Rote sale del 14% (due punti in più anno su anno). Il Rorwa si attesta al 2,8% (+60 punti base anno su anno) "in un contesto operativo condizionato da significativi eventi geo-politici, da politiche monetarie restrittive e dall’elevata volatilità dei mercati finanziari". I risultati, evidenzia il gruppo, "rappresentano un solido avvio del nuovo Piano One Brand-One Culture (che ha stabilito un target di ricavi pari a 3,8 miliardi, Rote al 15%, Eps a 1,80 euro entro giugno 2026). I ricavi beneficiano del progresso delle divisioni (Wealth management +10% a 218 milioni di euro, Cf +4% a 286 milioni, Insurance +64% a 143 milioni, Hf pressoché quadruplicata a 80 milioni). Il Cib mostra un trend simile ai precedenti due trimestri (ricavi a 142 milioni) condizionato dalla debolezza del mercato Ib a livello mondiale ma vede un utile in crescita sul trimestre precedente.

"Il Gruppo ha avviato in modo soddisfacente l’esercizio 2023-24 ponendo solide basi per lo sviluppo delle iniziative del Piano 'One Brand-One Culture', riuscendo a gestire in modo dinamico e proattivo uno scenario operativo incerto e sfidante, ottenendo risultati eccellenti in termini di crescita orientata al valore e a basso assorbimento di capitale". Lo afferma Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, commentato i risultati dell'istituto. "Nel trimestre - sottolinea Nagel - il Gruppo raggiunge il record storico di utile netto trimestrale (oltre 350 milioni di euro), riducendo gli attivi ponderati di oltre 1 miliardo e migliorando il Roto di 2 punti percentuali (oltre il 14%)".