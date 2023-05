Mediolanum, Oscar di Montigny fa un passo indietro. E il futuro della banca...

Mediolanum, Oscar di Montigny lascia gli incarichi nel gruppo





Il suo profilo LinkedIn recita semplicemente e laconicamente “executive”, dirigente. Ma per chi era abituato a mirabolanti job description, forse è un po’ pochino. Il protagonista di questo piccolo giallo è Oscar Di Montigny il quale fino a marzo di quest’anno figurava come Chief Innovability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum. Non solo: sempre a marzo ha abbandonato anche l’incarico di presidente di Flowe - la B-Corp del gruppo fondato da Ennio Doris che si occupa di sistemi di pagamento – e di fondatore di Mediolanum Corporate University.

E insomma, ce n’è abbastanza per far sorgere qualche sospetto: non sarà che Oscar di Montigny, marito di Annalisa Sara Doris, figlia di Ennio e sorella di Massimo, ha commesso qualche sciocchezza in azienda? Fonti bene informate asseriscono che il manager – che a un certo punto sembrava poter essere il candidato del centro-destra alle elezioni comunali a Milano – non ha al momento una mansione nel gruppo ma è a disposizione. Qualcuno nel capoluogo milanese maligna che il manager sia ai ferri corti con la famiglia Doris, in primis con la moglie. Affaritaliani.it ha provato a contattare Di Montigny ma, per ora, tutto tace.