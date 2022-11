Meloni a Biden: “Più gas a prezzi contenuti”. Ma Sleepy Joe vuole fedeltà

Meloni la spunta con Biden: “Più gas a prezzi contenuti”

Alla fine Giorgia Meloni dovrebbe – il condizionale è sempre d’obbligo – aver portato a casa un risultato fondamentale per il futuro dell’economia italiana: nell’ora di colloqui con il suo omologo americano, Joe Biden, la premier ha strappato un “sì” alla richiesta di avere più gas dagli States a prezzi più contenuti. La presidente del Consiglio ha un’urgenza: evitare la bomba sociale che inevitabilmente sta per scoppiare in Italia tra inflazione stabilmente al 10%, prezzi dell’energia alle stelle e brusca frenata della crescita. Solo riducendo il costo delle bollette potrebbe impedire tensioni paragonabili a quelle degli anni ’70.

La triangolazione con l’Europa, per ora, procede a rilento: l’intransigenza sui migranti non è piaciuta a Bruxelles, che ora potrebbe perfino “rimandare” la manovra del governo che ha previsto un incremento del deficit di quasi un punto percentuale. Né c’è stata occasione di chiarirsi con Emmanuel Macron dopo le tensioni dei giorni scorsi che hanno portato Parigi a minacciare il ritiro dell’ambasciatore.

Per questo la Meloni ha bisogno di trovare un alleato valido. Biden può esserlo, ma a tre condizioni: la cieca adesione alla politica estera atlantica, cosa che la premier non avrà difficoltà a mantenere; e l’impegno a “tacitare” quegli alleati, soprattutto in quota Lega, che non hanno mai nascosto di avere qualche simpatia per il presidente Putin. La Meloni dovrà fare da garante: finché ci sarà lei gli accordi con gli Usa non troveranno intoppi, men che meno se – guardando a un orizzonte temporale decisamente più ampio – dovesse tornare alla Casa Bianca Donald Trump nel 2024.

Infine la terza: abbandonare qualsiasi velleità di entrare nel progetto di Via della Seta che la Cina sta portando avanti da tempo. Anche qui, non dovrebbero esserci problemi. La Meloni è pronta a rinsaldare il suo rapporto con gli Usa in cambio di gas a prezzi contenuti.