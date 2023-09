Meloni-Ue, lo scontro per Ita-Lufthansa. Sono i francesi a bloccare l'accordo

Meloni e lo scontro con Bruxelles. Ecco chi rema contro all'accordo Ita-Lufthansa

Giorgia Meloni ha tuonato contro l'Ue per il mancato via libera all'intesa tra Ita e Lufthansa. "È curioso che la Commissione blocchi la soluzione", ha tuonato dal G20 la premier. La risposta non si è fatta attendere: "Ancora non abbiamo ricevuto nessun documento", ha replicato Bruxelles. Ma la situazione in realtà - si legge sul Corriere della Sera - sarebbe ancora più complessa. L'accordo prevede che Lufthansa acquisti il 41% di Ita oggi e il 100% entro il 2033. Trattandosi di acquisto che incide sulla concorrenza nel mercato aereo, ci vuole l’ok della Ue. Per questo l’esecutivo ha aperto una fase di pre-notifica. Ma secondo alcune fonti dell’esecutivo, attualmente è in una fase difficile, con decine di domande inviate anche su piccoli dettagli.

E questo - prosegue Il Corriere - anche perché all'interno dell'Europa in molti osteggiano la conclusione della trattativa. Tra questi, appunto, la Francia e le compagnie low cost. Chi ha paura dell'acquisto di Ita Airways da parte dei tedeschi di Lufthansa? In primo luogo i francesi. Il blocco Air France-Klm-Delta Airlines perderebbe quote di mercato in Italia. Mentre le low cost come Ryanair, easyJet e Wizzair si ritroverebbero a dover fare i conti con un vettore più solido. Ma gli ostacoli potrebbero arrivare anche da Iag, la holding di British Airways, Iberia e Vueling.