Mercato azionario ai massimi? Ecco perché bisogna investire comunque

Schroders: "Azionario ai massimi? Niente paura, è comunque il momento di investire"

Il mercato azionario statunitense ha toccato un nuovo massimo storico a metà dicembre e, da allora, ha continuato a crescere. A fine gennaio, era quasi il 3% al di sopra del picco precedente, il che ha innervosito molti investitori in riferimento a un possibile ribasso.

Nel corso del 2023, in molti hanno anche convertito diversi investimenti in liquidità, attratti dagli elevati tassi offerti. Ora, l'idea di investire tale liquidità parcheggiata in un momento in cui il mercato azionario è ai massimi storici può spaventare. Ma è giusto essere spaventati? La conclusione a cui giunge la nostra analisi sui rendimenti del mercato azionario dal 1926 è inequivocabile: no.

Il mercato, in realtà, tocca i massimi storici più spesso di quanto si possa pensare. Su 1.176 mesi dal gennaio 1926, il mercato ha raggiunto livelli massimi 354 volte, ovvero nel 30% dei casi.

Inoltre, in media, i rendimenti a 12 mesi, a seguito del raggiungimento di un massimo storico, sono stati migliori che non in altri momenti: del 10,3% superiori all'inflazione, rispetto all'8,6% quando il mercato non ha raggiunto i massimi. Anche i rendimenti su un orizzonte di due o tre anni sono stati, in media, leggermente superiori

Questa analisi copre un orizzonte temporale di quasi 100 anni, un periodo più lungo di quello per cui la maggior parte delle persone crea un piano. Tuttavia, anche su orizzonti più brevi, gli investitori avrebbero potenzialmente perso molta ricchezza se si fossero fatti prendere dalla paura quando il mercato toccava i massimi.

Non farsi prendere dal panico quando si tocca un massimo

È normale sentirsi nervosi quando il mercato azionario tocca i massimi storici, ma la storia suggerisce che cedere a questa sensazione sarebbe stato molto dannoso per il proprio patrimonio. Ci possono essere validi motivi per scegliere di non investire in azioni, ma il fatto che il mercato abbia toccato un punto di massimo non dovrebbe essere tra questi.

*La crescita reale annua del 7,1% è calcolata come tasso di crescita annuale composto (CAGR) e non

è una semplice media di tutti i periodi. Quando si fa una media semplice di tutti i periodi, ci possono

essere alcuni anni con una crescita positiva e altri con una crescita negativa (cioè la crescita varia di

anno in anno). Con un tasso di crescita annuale composto, si calcola il tasso di crescita costante che si

sarebbe dovuto verificare ogni anno.

*CFA Head of Strategic Research, Schroders