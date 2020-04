Mercato del vino negli Usa e lockdown: su l'acquisto online. E il rosso..

“I dati che diffondiamo sono una base molto incoraggiante per noi” dichiara il presidente Umberto Pasqua. “È proprio in queste situazioni che è importante mandare un segnale forte, innanzitutto ai propri dipendenti e poi al mercato. Ecco perché abbiamo attivato un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i nostri lavoratori e abbiamo erogato loro un bonus al 100%, pari a circa una mensilità media. Siamo convinti che la chiave del successo delle nostre etichette non dipenda solo dalla bontà dei nostri vini, ma anche e soprattutto dalle persone che contribuiscono alla loro creazione. E la loro sicurezza, per noi, viene al primo posto: basti solo pensare che ben prima che l’emergenza esplodesse nel nostro Paese, la nostra sede cinese ci ha inviato migliaia di mascherine. Uno spunto con cui ci è stato così possibile ‘anticipare’ alcune delle misure governative arrivate successivamente: abbiamo provveduto alla sanitizzazione degli ambienti di lavoro e, dove possibile, alla predisposizione dello smart working”.

Accanto al sostegno ai dipendenti, l’azienda ha voluto dimostrare la propria vicinanza alla comunità attraverso una donazione a favore degli Ospedali di Verona.

Le misure e gli interventi adottati da Pasqua Vigneti e Cantine sono possibili grazie anche a uno dei punti di forza dell’azienda: il valore dell’export, passato dai 49 milioni del 2018 ai 54 milioni di euro dell’anno passato.

Nel 2019, Pasqua ha confermato la propria crescita di penetrazione in mercati strategici come USA (+8,1%) e Asia (+26,5%). Le ottime performance raggiunte si devono anche a un aumento costante, negli ultimi 10 anni, dell’import di vini nei due Paesi. Confrontando i dati del 2007 con quelli registrati nel 2018, i consumi nella nazione a stelle e strisce (soprattutto di vino rosso) sono aumentati del 39%, ma è la crescita della Cina la più interessante in termini assoluti, che si attesta a +30%[1].

Dati interessanti da leggere, soprattutto per un’azienda che da sempre si impegna nella produzione di una delle più importanti DOCG della regione, l’Amarone della Valpolicella.

Ma come si evolverà il mercato globale del vino nei prossimi mesi? Difficile fare previsioni a breve e lungo termine, ma alcune suggestioni possono indicare la strada da seguire.

Il social distancing e le misure restrittive adottate anche negli USA stanno costringendo il pubblico a modificare i propri canali d’acquisto: decolla l’e-commerce, utilizzato nelle ultime due settimane per l’acquisto di vino dal 44% dei consumatori di New York e California (il 24% dei quali ha comprato vino online più di prima). La quota di acquirenti arriva al 58% tra chi ha continuato a lavorare (sia in sede che in smart working) e al 49% tra i consumatori away from home. Un settore che sicuramente continuerà a crescere anche un futuro e che va quindi studiato al meglio.

“In un momento delicato e difficile per tutto il comparto, le ricadute economiche saranno inevitabili” sottolinea l’Amministratore Delegato Riccardo Pasqua. “L’emergenza Covid-19 ci impone di riformulare le nostre strategie di business sia sul mercato italiano che quello estero: analizzare le evidenze attuali è ora più che mai necessario, perché ci può fornire indicazioni utili sui trend futuri, permettendoci di intercettare e interpretare in maniera costruttiva le nuove modalità di consumo che si verranno a creare. Siamo inoltre in contatto con le nostre sedi dislocate nel mondo, in maniera da ricevere aggiornamenti e feedback costanti, che ci permettono di monitorare al meglio la situazione, essere aggiornati sull’evoluzione della situazione e condividere know how. L’unità di intenti e del team, crediamo, può contraddistinguere la nostra capacità di convivere con il virus e determinerà il risultato, quando sarà il momento di ripartire”.