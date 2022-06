Mercato immobiliare, boom di compravendite: vola Milano, poi Palermo e Bologna

Mercato immobiliare boom, nei primi tre mesi dell'anno le abitazioni acquistate superano quota 180mila, in rialzo del 12%

Comprare casa (in città) torna di moda. Nel primo trimestre del 2022 le compravendite del settore residenziale e commerciale hanno messo letteralmente il turbo, con Milano che fa da apripista, trainando il mercato nelle grandi città. Solo il capoluogo milanese infatti ha segnato un rialzo del 36% rispetto ai primi tre mesi dell'anno del 2021.

Nel complesso i dati sono comunque positivi: nel trimestre le abitazioni acquistate hanno superato quota 181mila, in rialzo del 12%. Ma non solo case: sono cresciuti in modo esponenziale anche gli scambi del comparto terziario-commerciale (+14,5%) e soprattutto del settore produttivo (+23,6%). A scattare una fotografia dettagliata del contesto è l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

L'analisi mostra alcune differenze tra i capoluoghi (+11,1% con 5.800 abitazioni compravendute in più) e i comuni minori, non capoluogo (+12,5% con 13.600 operazioni in più). L'incremento supera il 13%, rispetto al primo trimestre 2021, in tutte le aree geografiche del Paese, ad eccezione del Nord Est dove crescita si attesta al 6,5%, con dei picchi intorno al 16% in corrispondenza dei comuni minori del Centro e delle Isole.

Mercato immobiliare, crescono anche le abitazioni sotto gli 85 metri quadri

Per quanto riguarda le dimensioni delle unità immobiliari, la crescita più ampia interessa gli acquisti di abitazioni con superficie compresa tra 50 e 85 metri quadri (+14,5%). Tra le grandi città Milano è quella con il tasso di crescita più marcato (+36% di operazioni rispetto al primo trimestre del 2021); seguono, a distanza, Palermo (+15,5%), Bologna (+11,1%) e Firenze (+10,2%). Roma invece è la città con il maggior volume di compravendite, con oltre 9 mila transazioni (+6,4%).

Mercato immobiliare compravendite, quadro positivo anche per il settore non residenziale e produttivo-agricolo

Segno positivo anche per gli scambi dei locali accatastati come cantine e soffitte, che con oltre 35mila transazioni fanno registrare una crescita di oltre il 23%. In aumento anche le operazioni su box e posti auto (+8,9% con quasi 104mila unità scambiate).

Anche il mercato del settore non residenziale segna nel primo trimestre 2022 un'espansione del 14,5%. In particolare, uffici e studi privati crescono del 12,2%, con tassi sopra la media al Sud (+28,4%) e al Centro (+24,2%) mentre i negozi e laboratori del 15,2% (con oltre 9mila transazioni), con una distribuzione territoriale abbastanza omogenea.

Crescono anche le compravendite di depositi commerciali e autorimesse (+13,7%), capannoni e industrie (+23,6%) che oscillano dal +43,4% delle Isole al +4,2% del Sud. Bene anche il settore produttivo agricolo (+28,4%). Dopo lo stop causato dalla pandemia di Covid, anche la vendita di terreni agricoli fa registrare un aumento del 14,7%, mentre i terreni edificabili vedono un rialzo del 12%. Nelle regioni del Centro il piu' alto incremento tendenziale rispetto al primo trimestre 2021 (oltre +22%).

