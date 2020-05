Mes, accordo raggiunto all'Eurogruppo. Linee di credito per le spese sanitarie

IL TESTO DELL'ACCORDO



Accordo raggiunto all'Eurogruppo sulle linee di credito del Mes per le spese sanitarie. Nell'accordo raggiunto dai ministri delle Finanze si conferma che il ricorso alle linee di credito del Mes saranno "disponibili per tutti gli Stati membri dell'area dell'euro per importi del 2% del PIL dei rispettivi membri alla fine del 2019", "per sostenere il finanziamento interno di finanziamenti diretti e indiretti dei costi sanitari, di cura e di prevenzione dovuti alla crisi COVID-19". L'Eurogruppo inoltre concorda con le valutazioni della Commissione, secondo cui "tutti i membri del Mes soddisfano i requisiti di idoneita' per ricevere il supporto. L'Eurogruppo ricorda che l'unico requisito per accedere alla linea di credito sara' che gli Stati membri dell'area dell'euro che chiedono il sostegno "si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi COVID 19".

Mes, Centeno: Linee credito potranno essere richieste fino a 2022 - I fondi garantiti dalla nuova linea di credito del Mes potranno essere richiesti dagli Stati membri fino a dicembre 2022, ma saranno possibili ulteriori proroghe qualora l'impatto dell'emergenza coronavirus lo rendesse necessario. E' quanto ha spiegato il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, in una conferenza stampa al termine della riunione dei ministri delle Finanze dell'Ue.