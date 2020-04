Mes, Gualtieri: "Ottimo primo tempo. Ora battaglia su recovery plan"

Mes, accordo Eurogruppo: "Pacchetto da 500 miliardi: uso Mes a discrezione degli Stati"

L’Eurogruppo ha raggiunto un pre-accordo sulla risposta alla crisi economica che sta attraversando l’Unione. Un’intesa su un pacchetto composto da quattro proposte: 200 miliardi dalla Bei per le imprese europee, 100 miliardi del nuovo programma Sure per la disoccupazione dei cittadini europei, un Fondo per la Ripresa finanziato da debito comune europeo e il Mes senza condizionalità a patto che le risorse verranno destinate alle spese dirette e indirette per la sanità. La palla ora passa al Consiglio europeo – cioè ai capi di Stato – che potranno approvare con o senza ulteriori modifiche il documento approvato dai ministri dell’Economia.

Mes, Gualtieri: "E' stato ottimo primo tempo, partita continua"

"È stato un ottimo primo tempo, naturalmente adesso dobbiamo vincere la partita al Consiglio europeo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenuto a Unomattina, su Raiuno, commentando l'accordo raggiunto all'Eurogruppo sul maxi-pacchetto economico per rispondere all'emergenza coronavrus.

Mes, Gualtieri: "Battaglia su recovery plan. Siamo determinati"

​Sul recovery plan "ci sarà la battaglia più dura" in Europa. Ha aggiunto il ministro dell'Economia. "Alcuni Paesi si oppongono alla proposta, ma noi siamo riusciti a metterla sul tavolo. Daremo battaglia al Consiglio europeo. E saremo molto determinati". Per rendere operativo il nuovo recovery plan, ha sottolineato il ministro, "occorre il via libero del Consiglio europeo. Noi abbiamo messo sul tavolo quattro proposte e sul recovery plan naturalmente ci sarà la battaglia più dura, perché l'Italia, insieme a un folto gruppo di alleati. chiede che questo strumento sia messo in campo rapidamente e che abbia una dimensione grande attraverso l'emissione di eurobond, di titoli comuni. Ci sono Paesi che si oppongono alla proposta, però siamo riusciti a metterla sul tavolo. Ci batteremo al Consiglio europeo perché il pacchetto esiste solo se ci sono tutti e quattro i suoi elementi". Il pacchetto di misure ha aggiunto, "complessivamente mette a disposizione 500 miliardi, ma noi abbiamo sempre detto che serve oltre un trilione. Io penso si debba arrivare a 1,5 trilioni per un fondo che deve avere dimensioni significative, alimentato dai titoli comuni, per sostenere una risposta straordinaria alla crisi".

Mes, Gualtieri: "Senza condizioni fino al 2% Pil"

"Sul Mes è stata eliminata ogni condizionalità, si è introdotto uno strumento facoltativo, una linea di liquidità fino al 2% del Pil, che può essere attivato senza condizione". Salvini-Meloni? "Accuse grottesche. Il​ Mes già esiste. l'Eurogruppo ha proposto che il Mes possa offrire oltre agli strumenti che già offre anche uno strumento incondizionato col quale i Paesi che vorranno potranno fare richiesta a prestiti senza condizioni. L'Italia non ha firmato niente.