Messi, stipendio Psg anche in fan token: 1° calciatore pagato in criptovalute

Il palmares di Lionel Messi era già ricco di primati. Ma il passaggio del fuoriclasse argentino dal Barcellona al Paris Saint-Germain porta in dote un nuovo primato per Messi che passa così alla storia per un altro motivo, oltre a quello delle prodezze sportive. Il nuovo centroavanti del prestigioso club controllato dal ricchissimo fondo sovrano emiratino Qatar Investment Authority sarà infatti il primo giocatore della storia del pallone a esser pagato in criptovalute. In fan token del club.





Cosa sono? Si tratta di token crittografici che il Psg ha emesso per la prima volta oltre un anno fa con la piattaforma crittografica Socios.com e dedicati prevalentemente ai propri fan. Una scelta che in Italia è stata adottata anche dai principali club della serie A, come Juve, Milan e Inter, in cerca di voci di ricavo aggiuntive anche per aggiustare i bilanci martoriati dagli effetti disastrosi della pandemia.

I fan-token sono una sorta di “gettone” della squadra amata dal valore variabile e che può essere comprato (oppure guadagnato, magari con l’acquisto di un biglietto-abbonamento) e scambiato anche per partecipare alla vita del club (permette ai titolari di votare su questioni di importanza secondaria che riguardano la società).

PRIMO ALLENAMENTO PER MESSI/ Il giorno dopo la presentazione al Parco dei Principi, Lionel Mesi si è oggi cimentato nel primo allenamento con i nuovi compagni di squadra del Paris Saint Germain. Arrivato al Camp des Loges poco dopo le 9 , l'ex giocatore del Barcellona ha effettuato i consueti test fisici indossando la nuova maglia allenandosi poi senza pallone. Il capitano dell'Albiceleste non metteva piede su un campo dalla finale di Copa America di un mese fa.

Il Psg ha fatto sapere che la mossa di pagare il trenataquattrenne argentino in criptovalute posiziona il club come uno dei “marchi più innovativi e all'avanguardia nello sport a livello globale”.

Marc Armstrong, chief partnerships officer di Psg, ha spiegato che l'adozione di Socios.com e $PSG Fan Tokens consentirà al club di interagire con un nuovo pubblico globale e di creare un significativo flusso di entrate digitali. Il Manchester City, vincitore della Premier League, ha lanciato il proprio token fan a marzo utilizzando la stessa tecnologia e l’Inter, dopo il Milan, ha appena fatto lo stesso. Il Barcellona ne ha lanciato uno l'anno scorso.

Messi ha firmato un contratto di due anni, con un'opzione per un terzo, che gli farà guadagnare uno stipendio annuale di 41 milioni di euro, più bonus e un bonus alla firma da 30 milioni, parte del quale verrà pagato in token, percentuale su cui il club parigino non ha alzato il velo, facendo solo sapere che si tratta di un importo “significativo”.

Per accreditarsi nei confronti del grande pubblico, sono sempre più le aziende di criptovalute che stringono contratti di sponsorizzazione con le più note società di calcio: l'ultima in ordine cronologico è il Milan, che ieri ha annunciato l'accordo con BitMex, una delle principali piattaforme di crypto derivati al mondo, che diventerà il primo Ocial Sleeve Partner e Ocial Cryptocurrency Trading Partner dei Rossoneri, primo sponsor di manica per il club.

Ma a luglio, dopo l’Inter, la Roma ha firmato un accordo triennale di sponsorizzazione e partnership commerciale con la società fintech Zytara Labs per un valore di 36 milioni di euro. Zytara Labs sviluppa prodotti e piattaforme innovativi (inclusi i non-fungible tokens) che si basano sul protocollo blockchain, tra i quali rientra DigitalBits. Quest’ultimo sarà il marchio che apparirà sulle divise dei giallorossi.