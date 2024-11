Meta pronta a rilevare il 4-5% di Essilorluxottica: un leader della tecnologia indossabile. Il colosso di Del Vecchio corre a Parigi

Meta mette nel mirino Essilux, pronto a rilevare una partecipazione tra il 4% e il 5%

Meta, la holding di Mark Zuckerberg, si prepara a rilevare una partecipazione tra il 4% e il 5% in EssilorLuxottica, gigante dell’ottica. Il valore stimato dell’operazione è di circa 5 miliardi di euro, confermato dall'emittente francese Bfm Business.

La notizia ha immediatamente scatenato una corsa in Borsa, con le azioni di EssilorLuxottica, quotate a Parigi, che hanno toccato un picco di oltre 4%, e ora corre registrando oltre il +3,5%. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Sole24Ore, il colosso Usa non entrerebbe nel cda, almeno non inizialmente, anche se il ceo, Zuckerberg, avrebbe titolo per sedersi.

Zuckerberg, che negli ultimi anni ha investito pesantemente nell’ecosistema della realtà virtuale e aumentata, sembra così voler consolidare la sua presenza in un settore che considera cruciale per il futuro dei dispositivi mobili e del computing. Questa mossa quindi rafforza una partnership già collaudata tra Meta ed EssilorLuxottica: i due colossi sono già collaboratori nella tecnologia indossabile, soprattutto attraverso lo sviluppo degli smart glass Ray-Ban.

Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, l'operazione avrebbe già ottenuto l'approvazione delle autorità antitrust statunitensi. Inoltre, l'amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, ha recentemente dichiarato al Financial Times di voler fare del gruppo il leader nel settore del “computing indossabile”.

Milleri immagina un futuro in cui gli occhiali sostituiranno molti dispositivi tecnologici attuali, proprio come lo streaming ha soppiantato i CD e i veicoli elettrici stanno lentamente rimpiazzando i motori a combustione. Insomma l’entrata di Meta come azionista può dare ulteriore slancio alla società, aprendo la strada a innovazioni che potrebbero ridefinire il mercato della tecnologia indossabile.