Metano, il prezzo "esplode" e raggiunge prezzi record

Metano, il prezzo continua a crescere: previsti forti rincari sulle bollette elettriche

Il metano sta vedendo il proprio prezzo salire in maniera spropositata, con picchi da 45/46 euro alla Borsa telematica Psv (Punto di scambio virtuale) per mille chilowattora. Basti pensare che, in primavera costava non più di 20 euro per la stessa quantità di energia.

Comunque, questa crescita non è una vera e propria sorpresa in quanto continua incontrastata da mesi. Essa deriva da condizioni costanti nel tempo e comuni all’intera Europa. La crescita della domanda energetica in Estremo Oriente ha spostato verso questo mercato un gran numero di navi metaniere che prima approdavano in Europa. Il prezzo della CO2 in un anno è triplicato sui 58 euro la tonnellata, e ciò sposta i consumi dal carbone (forte emettitore) verso, appunto, il metano.

Infatti, la più grande Borsa d’Europa del gas, l’olandese Ttf, che in genere era anche tra le più convenienti, adesso costa di più di quella italiana. Prima che arrivasse l’afflusso dall’Azerbaigian attraverso il nuovo gasdotto Tap, il divario di prezzo rendeva listini italiani più orgogliosi di circa il 10%.

Il rovesciarsi del divario tra Olanda e Italia potrebbe essere un effetto del grado di riempimento (o di svuotamento) degli stoccaggi, cioè vecchi giacimenti che, dopo essere stati svuotati, vengono usati come magazzini geologici. In Italia gli stoccaggi sono abbastanza pieni, mentre in Olanda sono mezzo vuoti.

I future del gas, però, prevedono un calo. Sul Psv italiano le forniture a un mese sono quotate sui 46,40 euro per mille chilowattora, a tre mesi sui 47 e, infine, a sei mesi a 47,18 euro. Ma quelle a un anno sono stimate sui 34 euro. Tutti i mercati scommettono per il primo trimestre 2022 l’entrata in servizio del metanodotto Nord Stream 2 dalla Russia alla Germania, la quale farà poi tornare il prezzo del metano sui 24 euro per il 2023.