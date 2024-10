Pier Silvio minaccia la tedesca Prosieben, Opa in caso di conti deludenti. Il piano di Berlusconi

Mfe spinge su ProsiebenSat: Pier Silvio prepara l'Opa

Mfe-MediaForEurope, il gruppo televisivo controllato dalla famiglia Berlusconi, sta valutando nuove mosse per quanto riguarda la sua partecipazione in ProsiebenSat.1 Media SE, di cui possiede quasi il 30%. Secondo Bloomberg, l’amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi, potrebbe decidere di aumentare ulteriormente la propria quota, soprattutto se i risultati del terzo trimestre di ProsiebenSat, in uscita a novembre, non soddisfaranno le aspettative.

E così entra in gioco l'opzione di un’offerta pubblica di acquisto (Opa) obbligatoria: ovvero Mfe potrebbe decidere di aumentare la sua partecipazione oltre il 30%, arrivando così all'Opa. Le azioni di Mfe B hanno già registrato un rialzo del 2%, raggiungendo 4,3 euro, mentre le azioni di ProsiebenSat sono balzate del 7,2% a Francoforte, superando i 6 euro per azione. Il prezzo di offerta si baserebbe sulla media degli ultimi tre mesi, stimata attorno ai 6 euro per azione.

Sin dal 2019, quando Mfe ha iniziato ad acquisire quote di ProsiebenSat, Berlusconi ha ripetutamente criticato la gestione dell’azienda tedesca, lamentando la mancata cessione di asset non strategici e il debito elevato e già a giugno di quest'anno aveva sollecitato per un intervento rapido. Prosieben dal suo canto presenterà i risultati il 14 novembre, con l'obiettivo di migliorare l'utile netto, la generazione di cassa e la riduzione del debito rispetto al 2023. Le previsioni per l'anno indicano ricavi intorno ai 3,95 miliardi di euro e una leva finanziaria tra 2,5 e 3 volte. Se queste stime non verranno rispettate, Mfe potrebbe optare per decisioni più drastiche. Fino a oggi, non si è parlato di Opa, attendendo che ProsiebenSat riducesse il debito e vendesse gli asset non essenziali.