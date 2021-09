MICAM, per la prima volta a Milano una collettiva calzaturiera cinese

Per la prima volta, come ha detto il Presidente di Assocalzaturifici e Micam, Siro Badon durante la conferenza stampa del MICAM, la fiera delle Calzature e Accessori che si svolgerà a Milano dal 19 al 21 settembre, la Cina sarà presente al Micam con una collettiva che riunisce quindici espositori, tra le più importanti aziende cinesi di calzature, che hanno superato le soglie di un prodotto qualitativamente alto.

Secondo le statistiche doganali cinesi, da gennaio a novembre 2019, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni di calzature cinesi ha raggiunto 48 miliardi di dollari: le esportazioni ammontano a 42 miliardi e 900 milioni di dollari, mentre 5 miliardi e 100 milioni di dollari sono le importazioni. Dall’UE la Cina importa calzature dall’Italia. Negli ultimi anni, la quota di mercato della calzatura cinese in Italia è rimasta sostanzialmente invariata e si è attestata intorno al 15%.

Stati Uniti e UE rappresentano il principale mercato d’importazione del prodotto cinese nel mondo e negli ultimi tre anni secondo i dati GTA (Global Trade Atlas), la quota di mercato della Cina di esportazione verso gli Stati Uniti è passata dal 56% del 2017, al 50% del 2019, mentre nel mercato UE ha perso un solo punto percentuale passando dal 42% nel 2017 al 41% del 2019.

La collettiva di imprenditori calzaturieri promossa dal governo cinese esporrà per la prima volta grazie all’organizzazione della China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (CCCLA), presieduta da Ying Wang. MICAM ospiterà l’associazione ufficiale del settore delle calzature cinese, che rappresenta diverse aziende e brand calzaturieri. La collettiva cinese farà parte della selezione di collettive che comprendono altri Paesi del mondo (tra cui Brasile, Francia, Spagna, Portogallo, Germania).

“Premium China Footwear & Accessories” è una piattaforma commerciale della “China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts” (CCCLA), che mira alla promozione di brand cinesi di calzature e di relativi accessori nel mercato europeo, integrandosi con l’industria Europea al fine di realizzare una relazione win-win per il beneficio di entrambi. Fondata nel 1988, è un’organizzazione nazionale composta da produttori, importatori ed esportatori di prodotti di consumo quotidiano (scarpe, borse e valigie, giocattoli, prodotti in vetro e ceramica, accessori e gioielli, mobili, ecc). Conta, ad oggi, più di 13.000 membri (le imprese più importanti per dimensione).

La Camera di Commercio Cinese è attivamente impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le industrie delle calzature e degli accessori in patria e all’estero e l'esportazione di calzature e accessori moda. Negli ultimi anni ha stabilito buoni rapporti di cooperazione con i governi europei, USA e le associazioni imprenditoriali più importanti in Italia e in Germania.

"L'obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo delle industrie di calzature e accessori Cina-Europa”, ha commentato Ying Wan, Presidente della Camera di Commercio Cinese. “Ci interessa una cooperazione tra Cina e Europa, a livello globale".

Al MICAM saranno dunque presenti i brand di calzature più rappresentativi e importanti della Cina, quali per esempio Sheme, primo brand di lusso cinese (ha partecipato alle Fashion week di Parigi, Londra e New York); Erke, un marchio specializzato in calzature e abbigliamento sportivo; Kangnai, uno dei brand di calzature maschili più importanti della Cina, con più di 300 punti vendita nel Paese e oltre 100 all’estero, e collaborazioni con marchi internazionali come, tra gli altri, Hugo Boss e Calvin Klein; saranno inoltre presenti Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi, Tourit ed altre imprese cinesi che già lavorano per noti brands del mercato europeo e americano: oltre a proporsi come validi partner per il private label, esporranno anche produzioni a loro marchio.